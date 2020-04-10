Тепла зима зіграла злий жарт з Україною: синоптик розповів про наслідки

Тимур Григоренко Суспільство 03:44, 10.04.2020

Аномально тепла зима і відсутність снігу стали однією з причин великої кількості пожеж в Україні.

Про це в четвер, 9 квітня, на брифінгу ДСНС розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Ускладнення погодних умов почалося ще в зимовий період при відсутності снігового покриву і малої кількості опадів. Ситуація ще більше ускладнилася протягом березня і квітня, тому що дефіцит опадів становить 50% і більше. Як наслідок, ми маємо, що підстильна поверхня пересушена, ефективних дощів давно не було, і це якраз є однією з причин виникнення такої великої кількості пожеж", – пояснив він.

Погода в Україні

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань сказав, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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