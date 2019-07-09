Тепла не чекайте: синоптик дала невтішний прогноз по Україні

У середу, 10 липня, на території України очікується прохолодна і дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, найближчої ночі температура повітря в більшості областей опуститься до +7 +14 градусів.

Вдень потеплішає до +17 +24 градуси. У південній частині буде +12 +16 градусів, удень +23 +26 градусів.

Дощі в більшості областей України пройдуть разом з атмосферними фронтами північно-східного циклону Pirmin. А вплив антициклону Winnie приведе переважно суху погоду в південну частину і на південний схід.

Дощова погода 24 канал

На заході і півночі прогнозується поривчастий вітер.

У Києві 10 липня очікується періодичний дощ, часом поривчастий західний вітер, вночі +12 +14 градусів, вдень близько +20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в липні-2019 передбачається на рівні 20-24,5° тепла, в гірських районах 16-17°, що на 1,1-2,5° вище середніх багаторічних значень.

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