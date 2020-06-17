Тепер із боєголовкою: ЗСУ випробували найпотужнішу ракету "Нептун". Фото
У середу, 17 червня, завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", під час яких військові перевірили ефективність ураження мішеней із використанням боєголовки.
Як повідомив ексглава РНБО України Олександр Турчинов у Facebook, ракета точно вийшла на ціль і знищила плавзасіб умовного противника. Випробування відбулися на полігоні Збройних сил України "Алібей" в Одеській області.
"Українські крилаті ракети довели свою ефективність. Це величезна перемога наших вчених і виробничників на чолі з генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростельовим. Український ВПК готовий до серійного виробництва мобільних комплексів крилатих ракет, які зможуть надійно захистити Україну від російської агресії з моря", – написав Турчинов.
Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун" цього разу була стрілянина з бойовою частиною, зазначає пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Щоб протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів, розроблено РК-360 МЦ "Нептун". Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів", – сказано в повідомленні.
У Генштабі зауважили, що ракетний комплекс здатний виконувати бойові завдання в простих і складних метеорологічних умовах будь-якого часу доби й року, під час активної вогневої та радіоелектронної протидії супротивника.
"Ракети проєкту "Нептун" є перспективною українською розробкою, а в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні", – запевнили в Генштабі.
Військові також підкреслили, що ракети керовані й практично непомітні для ворожих радарів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні випробували потужний ракетний комплекс для ЗСУ.