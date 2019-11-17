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17 листопада • оновлено в 22:59
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/ Суспільство

"Тепер це флешмоб": у Києві "спалили" новий проплачений мітинг

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У Києві розсекретили черговий проплачений мітинг, який нібито планується під Нацбанком.

Про це йдеться у Telegram-каналі KlymenkoTime. Автори повідомлення відзначили, що "флешмоб" відбудеться в понеділок, 18 листопада.

"В ефірі наша вже традиційна рубрика "палимо платні мітинги". Завтра у Києві черговий. Тепер це називається "флешмоб". Судячи з усього, знову під Нацбанком", – написав автор у мережі.

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У Києві спалили новий проплачений мітинг

t.me/KlymenkoTime

Також було оприлюднене листування, завдяки якому стало ясно, що учасники "мітингу" зберуться о 8 ранку біля виходу до столичного театру І. Франка.

За участь людям заплатять по 400 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники мітингу у Києві випадково зізналися, що вони – масовка. Людей організовано збирали куратори і обіцяли їм за це грошову винагороду в 400 гривень.

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Місце
Україна Київ
Теги
мітинг національний банк України
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Anigedetiv Opanasa
Anigedetiv Opanasa
исходя из курса и роста цен по сравнению с декабрем 13го,должно быть не меньше 800.
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Sam Grysha
Sam Grysha
Авторы статьи, Вы не подражайте некоторым персонажам из ОП. Не думаете, что такой вброс может делать тот, кому выгодно дискредитировать акцию ?
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