"Тепер це флешмоб": у Києві "спалили" новий проплачений мітинг

У Києві розсекретили черговий проплачений мітинг, який нібито планується під Нацбанком.
Про це йдеться у Telegram-каналі KlymenkoTime. Автори повідомлення відзначили, що "флешмоб" відбудеться в понеділок, 18 листопада.
"В ефірі наша вже традиційна рубрика "палимо платні мітинги". Завтра у Києві черговий. Тепер це називається "флешмоб". Судячи з усього, знову під Нацбанком", – написав автор у мережі.
У Києві спалили новий проплачений мітинг
t.me/KlymenkoTime
Також було оприлюднене листування, завдяки якому стало ясно, що учасники "мітингу" зберуться о 8 ранку біля виходу до столичного театру І. Франка.
За участь людям заплатять по 400 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники мітингу у Києві випадково зізналися, що вони – масовка. Людей організовано збирали куратори і обіцяли їм за це грошову винагороду в 400 гривень.
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