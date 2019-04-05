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Теорія поколінь: психолог розповіла, як спрацюватися людям різного віку

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Старше покоління людей, яким за 50 років, займаючи керівні посади, мають створювати оптимальні умови для молодших робітників. Працівників вони повинні адаптувати до своїх вимог.

Ці та інші поради в ефірі ObozTV озвучила психолог Оксана Зайцева. Вона зазначила, що покоління X, тобто люди, які народились в 1965–1982 рр., уміють дуже швидко розставити фігури на своїй дошці, щоб у роботі були задіяні всі.

"Найбільш ефективні і активні співробітники – це люди у віці від 35 до 50 років. Покоління Х зараз старіє повільно. Якщо раніше люди в 50 років йшли на пенсію, то зараз в цьому віці всі прекрасно себе почувають. А ось мілленіали, люди покоління Y, які народилися з 1983 по кінець 1990-х рр., більше хочуть працювати фрілансерами. Але вони будуть позначені роботодавцями-"іксами". старші люди повинні створювати оптимальні умови для працівників. Вони дуже швидко можуть розставити фігури на своїй дошці так, щоб працювали всі. Мілленіалів треба адаптувати, тобто, відірвати від маминого плеча і показати, що треба працювати інакше. Завжди потрібно форматувати людей", – сказала вона.

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"Іксам" потрібно ставити мілленіумів у рамки не тільки на роботі, а й вдома, сказала Зайцева. Вона уточнила, що старше покоління – це люди, у яких достатньо досвіду і мудрості.

Теорія поколінь: психолог розповіла, як спрацюватися людям різного віку

"Для нового покоління, тобто, тих, хто народився після 2010 року, це їхні мами, бабусі і там є що підкреслити. У таких людей достатньо мудрості і життєвого досвіду. Це екстремальне покоління. Вони можуть виживати, радіти життю, пам`ятають, що таке природа, що таке грати у дворі, знають, що значить битися за своє життя. Із 1990-их років до нас прийшли хитрі і думаючі люди, які розуміють, що інтелект це дуже важливо. Цього про нове покоління не скажеш", – резюмувала психолог.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий психолог і психотерапевт з Італії сформувала десять поширених шкідливих звичок, яких необхідно позбутися до 40 років. За словами експерта, з огляду на те, що перехід від тридцятирічного віку до сорокаріччя знаменує вступ у фазу більшої зрілості, це може стати можливістю навести порядок як у фізичному, так і в ментальному плані.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Оксана Зайцева
Місце
Україна
Тег
Психологія
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