Теорія поколінь: психолог розповіла, як спрацюватися людям різного віку

Старше покоління людей, яким за 50 років, займаючи керівні посади, мають створювати оптимальні умови для молодших робітників. Працівників вони повинні адаптувати до своїх вимог.

Ці та інші поради в ефірі ObozTV озвучила психолог Оксана Зайцева. Вона зазначила, що покоління X, тобто люди, які народились в 1965–1982 рр., уміють дуже швидко розставити фігури на своїй дошці, щоб у роботі були задіяні всі.

"Найбільш ефективні і активні співробітники – це люди у віці від 35 до 50 років. Покоління Х зараз старіє повільно. Якщо раніше люди в 50 років йшли на пенсію, то зараз в цьому віці всі прекрасно себе почувають. А ось мілленіали, люди покоління Y, які народилися з 1983 по кінець 1990-х рр., більше хочуть працювати фрілансерами. Але вони будуть позначені роботодавцями-"іксами". старші люди повинні створювати оптимальні умови для працівників. Вони дуже швидко можуть розставити фігури на своїй дошці так, щоб працювали всі. Мілленіалів треба адаптувати, тобто, відірвати від маминого плеча і показати, що треба працювати інакше. Завжди потрібно форматувати людей", – сказала вона.

"Іксам" потрібно ставити мілленіумів у рамки не тільки на роботі, а й вдома, сказала Зайцева. Вона уточнила, що старше покоління – це люди, у яких достатньо досвіду і мудрості.

"Для нового покоління, тобто, тих, хто народився після 2010 року, це їхні мами, бабусі і там є що підкреслити. У таких людей достатньо мудрості і життєвого досвіду. Це екстремальне покоління. Вони можуть виживати, радіти життю, пам`ятають, що таке природа, що таке грати у дворі, знають, що значить битися за своє життя. Із 1990-их років до нас прийшли хитрі і думаючі люди, які розуміють, що інтелект це дуже важливо. Цього про нове покоління не скажеш", – резюмувала психолог.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий психолог і психотерапевт з Італії сформувала десять поширених шкідливих звичок, яких необхідно позбутися до 40 років. За словами експерта, з огляду на те, що перехід від тридцятирічного віку до сорокаріччя знаменує вступ у фазу більшої зрілості, це може стати можливістю навести порядок як у фізичному, так і в ментальному плані.

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