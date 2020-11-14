Темпи поширення коронавірусу в Україні знизилися – НАН

В Україні за минулий тиждень, з 9 по 13 листопада, незначно знизилися темпи поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці Національної академії наук у Facebook, де опубліковано прогноз щодо ситуації із захворюваністю на 13-20 листопада.

"Темпи поширення епідемії в Україні за останній тиждень незначно знизилися, що призвело до дещо менших значень як нових хворих, так і нових летальних випадків у порівнянні з очікуваними. Репродуктивна кількість зменшилася на 1,5%, середньотижневе значення склало 1,13. Кількість тих, хто одужує, вимагає перерахунку через велику кількість застарілих випадків. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих 13 листопада становить 13 087 випадків і 203 летальні випадки в день", – йдеться в повідомленні.

Водночас в прогнозі зазначається, що смертність залишається в діапазоні 1,5-2%, а частка інфікованих, яким потрібна госпіталізація, становить близько 14% для країни загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 14 листопада в Україні офіційно було підтверджено 525 176 випадків коронавірусної інфекції. З них 12 524 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії. Від COVID-19 в країні померли вже 9 508 осіб (+191 за добу), а 238 811 пацієнтів (+4 962 за добу) повністю побороли хворобу.