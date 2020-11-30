Температуру 37 треба збивати: лікар з Ізраїлю розвінчав популярний міф

Підвищену температуру тіла будь-якого значення необхідно знижувати.

Таку заяву в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL зробив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "У вас досі розповідають, що не потрібно знижувати температуру. Але 37 вже треба відразу знижувати", – підкреслив він.

За словами лікаря, теза про те, що нібито при підвищеній температурі організм краще бореться з вірусом, в корені невірна. Він пояснив, що в організмі запускається безліч процесів, які йому не потрібні.

"Вироблення імунних комплексів набагато вище при підвищеній температурі. При підвищеній температурі відбувається безліч процесів. Протікає вазоконстрикція (звуження просвіту кровоносних судин, – Ред.), запускаються компенсаторні процеси. Вони не потрібні", – сказав медик.

За його словами, твердження лікарів про те, що підвищену температуру слід терпіти, щоб організм швидше впорався з хворобою, "абсолютно безграмотні". "Років 80 тому це вважалося правдою. Але немає жодного наукового доказу цієї теорії", – резюмував він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Борисом Брилем читайте тут.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Заслужена лікарка України Ольга Богомолець порекомендувала хворим з коронавірусом не збивати температуру, якщо її можна терпіти.