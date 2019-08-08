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"Температурний стрибок": синоптик дала неочікуваний прогноз погоди для України

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У п`ятницю, 9 серпня, на території України погода буде нестабільною. На заході та півночі очікується послаблення спеки до +25…+29 градусів, на півдні та сході температурні стовпчики й надалі здійматимуться до +26…+32, а у Києві передбачається +27 градусів.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона написала, у яких регіонах дощитиме, а де опади малоймовірні.

"П`ятниця в Україні буде нестабільною. Ну, нам не звикати до такого стану атмосфери, особливо цими веснами-літами. Тому й завтра в Україні буде все, і це "все" дивним чином уживатиметься на одній території", – додала Діденко.

Тепла погода

Тепла погода

Сьогодні

За її словами, на заході та півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, також можливі шквали та град, а на решті території країни опади будуть малоймовірними.

Синоптик відзначила, що лише на півдні, а особливо в Приазов`ї, смужка атмосферного фронту може спричинити локальні дощі та грози.

"Спека в північних та західних областях послабне, завтра там очікується +25…+29 градусів, хіба на Закарпатті – до +30, ймовірно. На півдні, сході та у більшості центральних областей ще буде гаряче, +26…+32 градуси. Пийте побільше водички, купіть в переході красиве віяло і махайте на себе і на сусіда в транспорті, не захоплюйтесь кондиціонерами", – порекомендувала Діденко.

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Синоптик додала, що у столиці України ймовірний короткочасний дощ з грозою в другій половині дня або надвечір.

"У Києві 9 серпня +30 градусів не буде, але прогнозовані на завтра +27– непогане свідчення літа", – написала вона.

Діденко відзначила, що там найближчим часом не очікується "серйозних" дощів, температура не підійметься вище +26…+28 градусів.

"А у вівторок, 13 серпня, очікується суттєвий стрибок температури повітря, у столиці може врізати до +35. Тому плануйте залізти у ставок чи прохолодну ванну і перечекати цю одноденну сильну спеку", – підсумувала синоптик.

Погода

Погода

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України у серпні вже не буде так спекотно, як у попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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Місце
Україна
Тег
погода
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