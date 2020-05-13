Температурні гойдалки та дощі: синоптикиня здивувала прогнозом погоди в Україні

У четвер, 14 травня, в більшості областей України очікуються дощі.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, також у багатьох регіонах ймовірні грози.

"У північних, західних областях знову пройдуть дощі, опади прийдуть до Вінницької області, а ввечері в центральні області та Одеську область", – пише вона.

Вітер в Україні буде південно-західним, поривчастим. З температурою повітря, за словами Діденко, "суцільний гопак, будь-які фігури на будь-який смак".

Однак Укргідрометцентр уточнює, що діапазон температур у більшості областей буде коливатися від 18 до 13 градусів. На півночі, в північно-західних областях і в Києві буде прохолодніше, від 12 до 15 градусів.

Погода в Україні 14 травня Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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