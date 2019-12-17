Температура до +15! Синоптики дали "весняний" прогноз погоди в Україні

У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться тепла, сонячна погода та без дощів.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, вдень в країні температура максимально підніметься до +15 градусів.

Так, прохолодніше всього буде в східних регіонах України. Вночі очікується 0+4 градусів, вдень до +5+7 градусів.

У південні області прийде справжня весна. Тут температура повітря підніметься до +11+13, а вночі опуститься до +3+5. Опадів також не передбачається.

Північні регіони також дощі обійдуть стороною, буде тепло і сонячно. Вночі +1+3 градуси, а вдень +5+7 градусів.

На заході країни буде максимально спекотно +13+15, проте вночі похолодає до +3+5. Також очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

Погода в Україні Укргідрометцентр

У центральних областях повітря прогріється до +7+9 градусів, а вночі температура впаде до 0+ 2.

У Києві сьогодні теж тепло і сонячно. Вдень стовпчики термометра піднімуться до позначки +8+10, вночі +1+3.

погода у Києві Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал