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17 грудня • оновлено в 06:44
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Температура до +15! Синоптики дали "весняний" прогноз погоди в Україні

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У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться тепла, сонячна погода та без дощів.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, вдень в країні температура максимально підніметься до +15 градусів.

Так, прохолодніше всього буде в східних регіонах України. Вночі очікується 0+4 градусів, вдень до +5+7 градусів.

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У південні області прийде справжня весна. Тут температура повітря підніметься до +11+13, а вночі опуститься до +3+5. Опадів також не передбачається.

Північні регіони також дощі обійдуть стороною, буде тепло і сонячно. Вночі +1+3 градуси, а вдень +5+7 градусів.

На заході країни буде максимально спекотно +13+15, проте вночі похолодає до +3+5. Також очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

У центральних областях повітря прогріється до +7+9 градусів, а вночі температура впаде до 0+ 2.

У Києві сьогодні теж тепло і сонячно. Вдень стовпчики термометра піднімуться до позначки +8+10, вночі +1+3.

погода у Києві

погода у Києві

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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