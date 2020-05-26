Температура буксує: синоптикиня розповіла, де пройдуть дощі в Україні

У середу, 27 травня, в Україні продовжать йти дощі. Тільки в декількох регіонах буде суха погода.

Вітер очікується північно-східний, 3-8 м/с, попередила народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Схоже, що найближчим часом найпопулярнішим ім'ям може стати Іхтіандр. Тому що така кількість вологи щодня падає з неба, що починаєш боятися, чи не виросли у нас хвіст, плавники і зябра. Сухі осередки траплятимуться хіба що у східній частині України, переважно на Луганщині та Донеччині, а також на Запоріжжі та в Миколаївській області", – зазначила вона.

Прогноз погоди в Україні

За прогнозом метеорологині, завтра погода буде тепліше, але не набагато.

"Температура повітря ніяк розженеться, буксує, завтра передбачається в більшості областей України трохи тепліше, але не набагато, +15+19 градусів, на півдні, на сході, в Дніпрі з районами +17+22 градуси", – сказала Діденко.

У Києві 27 травня очікується дощ, вночі +10 градусів, вдень на пару градусів тепліше, +17 градусів.

Карта погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологиня розповіла, що погода в Україні влітку 2020 року нестійкою. У першій половині червня температура повітря очікується вище норми, потім прийде похолодання і дощі.