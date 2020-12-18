У Росії почали "вакцинувати" від коронавірусу: люди розповідають про болісні ефекти, їм погрожують

У Росії почалася кампанія з вакцинації громадян від коронавірусу вакциною власної розробки "Супутник V". Проте самі жителі РФ не шикуються в черги по ін'єкції препарату. Бюджетники скаржаться, що їх змушують робити щеплення під страхом звільнення. А добровольці розповідають про побічні ефекти вакцини.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Звільняються і роблять щеплення від грипу

Після того, як у Росії почали прищеплювати "Супутником V" співробітників лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери, громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть пишуть заяви про звільнення.

Так у поліклініці №3 Москви заяви про звільнення подали відразу 11 медичних працівників. Приводом став наказ керівництва прищепити всіх медпрацівників цієї установи вакциною від COVID-19.

Про звільнення медиків через примусову вакцинацію від коронавірусу заявила правозахисниця, член Громадської спостережної комісії Москви Марина Литвинович.

Марина Литвинович виклала листування в закритих групах медиків Facebook Марини Литвинович

Департамент охорони здоров'я Москви кинувся спростовувати інформацію, повідомивши, що наказ не примушує медичних працівників до обов'язкової вакцинації.

Наказ про вакцинацію лікарів скрін відео

скрін відео

Така сама ситуація і в російських школах. "У нас у школі одиниці виявили бажання зробити щеплення "Супутником". Багато хто побоюється, що він не пройшов усі випробування – результати тестувань досі толком ніхто не бачив. Про них тільки говорять, але офіційно нічого не показують. Тому багато хто просто чекає, як працюватиме ця вакцина, чи будуть "побічки", чи хворітимуть щеплені люди. Я теж почекаю пів року, не хочу ризикувати", – розповіла OBOZREVATEL учителька початкових класів однієї зі шкіл Москви.

Лікар-педіатр із Санкт-Петербурга коронавірусом перехворіла ще навесні. "Він пройшов у мене в легкій формі, я сиділа вдома на ізоляції, чоловік навіть їжу приносив до дверей, щоб не контактувати. Зараз щеплення не хочу, у мене антитіл достатньо. Але на роботі дали зрозуміти, що треба. Тому багато хто в нас взяв й зробив щеплення від грипу. Після нього вакцину від COVID-19 можна робити не раніше, ніж через місяць-два. Отож ще подивимося", – розповідає OBOZREVATEL лікарка.

Черг на вакцинацію немає

Тим часом у російських поліклініках, де почали робити щеплення, черг немає. Як розповідають ті, хто вже сходив на укол, один флакон вакцини розрахований на п'ять осіб і зберігати його відкритим можна не більше ніж 2 години. Тому медики обдзвонюють тих, хто виявив бажання та записався в електронну чергу, і запитують, чи прийдуть вони.

Одного флакона вистачає на п'ять доз

"Просять прийти в певний час, щоб зібрати відразу групу з 5 осіб і всіх уколоти. Інакше вакцина пропаде. Мені медсестра сказала, що багато хто з записаних відмовляється з різних причин. Я сходила, зробила. Не можу сказати, що щось відчула, боліло тільки місце уколу, трохи морозило в перший день. Через три тижні зроблю другу ін'єкцію – кажуть, тоді можуть проявитися симптоми, температура. Подивимося", – розповідає Олена, вихователька дитячого садка з Москви.

Для того, щоб переконати росіян у безпеці "Супутника", в соцмережах масово створюють групи добровольців, які нібито взяли участь у "народному випробуванні" цієї вакцини. Зараз там з'являються ті, хто вже зробив щеплення після того, як влада РФ запустила "Супутник" у маси. Вони діляться своїми враженнями.

Деякі з них пишуть, що майже нічого не відчули. Щоравда, частині добровольців вводили плацебо, тож ніяких симптомів могло й не бути.

У Росії масово щеплюють від COVID-19 не до кінця перевіреною вакциною

Інші повідомляють, що протягом доби була висока температура. Також пишуть, що болить місце уколу, буває важко підняти руку. Наскільки вакцина захистить від коронавірусу, поки ніхто не знає.

Але бувалі добровольці заспокоюють тих, хто сумнівається і радять обов'язково робити щеплення і не звертати ні на кого уваги.

Температура і "мушки" перед очима

У Телеграм-каналі "Результати вакцинації" один із добровольців Adrian milandr повідомляє, що захворів кронавірусом відразу після введення другої дози "Супутника". Хоча відзначає, що переніс хворобу легко: п'ять днів, температура 37,2 і втрата нюху на 12 днів.

Ще один доброволець, Юрій, повідомив, що перший укол зробив 6 листопада. Після цього почався головний біль, згодом його морозило, боліли суглоби, температура піднялася до 38. Усю ніч він не міг заснути, миготіли "мушки" перед очима, тиск підвищився до 145/90. Також з'явилася тахікардія. Симптоми минули через два дні.

Після другої ін'єкції симптоми були ті ж самі: безсоння, тахікардія, болі в очних яблуках, інтоксикація, температура 38,3. Він також зазначає, що після другого уколу було навіть важче, ніж після першого.

Ще один учасник випробувань "Супутника" під ім'ям Михайло Грищенко написав, що вони брали участь в експерименті разом із дружиною. І після щеплення обидва захворіли. На його думку, їм ввели плацебо.

"Ми як "піонери" повідомили в телемедичний центр, розуміючи, що ця інфа має бути їм цікава, як потенційне досягнення кінцевої точки, що у нас терміново візьмуть мазки (на ПЛР тест – Авт). Але цього не сталося. Апеляція до здорового глузду дослідника не допомогла. У зв'язку з чим виникає питання: ми в подвійному сліпому плацебо-контрольованому РСІ беремо участь чи у великій безглуздій виставі", – написав Грищенко.

Пізніше він повідомив, що на 6-й день їм все-таки запропонували пройти ПЛР тест.

Оголосили в розшук

Багатодітна мати з Москви Катерина Сєрова виявилася учасницею дослідження "Супутник V". Вона зробила ін'єкцію під час випробувань на третьому етапі. І опинилася в складній ситуації. Як описує сама москвичка, на роботі у неї вимагають довідку про проходження тесту на антитіла до COVID-19. Їй довелося пройти перевірку і в результаті у неї – підвищений вміст антитіл, це означає, що вона хворіє на коронавірус. Попри це, їй вкололи другу дозу "Супутника". Зрештою, вона і її родина опинилися в розшуку як люди, що поширюють інфекцію.

"Це реальна катастрофа! Нас вакцинують, а потім кидають напризволяще! Мені соромно за всіх, хто проводить дослідження, починаючи з інституту Гамалії, департаменту охорони здоров'я і закінчуючи 109 поліклінікою міста Москви. Витріпані нерви і підірване здоров'я. Тисячу разів зважте, перш ніж зробити щеплення від коронавиірусу", – попереджає жінка.

Чому не довіряють Супутнику

Кваплива заява російської влади про створення ледь не першої вакцини від коронавірусу ще в серпні 2020 року викликала скандал серед світових медиків і науковців.

Як виявилося, росіяни провели не повні клінічні випробування своєї вакцини, вирішивши впроваджувати її в маси.

За заявою російського міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, в країні вже щеплено понад 100 тисяч осіб. І це зважаючи, що третя фаза випробувань ще не була завершена.

В Україні не будуть закуповувати неперевірені вакцини

Насправді перед реєстрацією цього препарату у випробуваннях взяли участь усього 76 волонтерів не старші 60 років. Для порівняння, у випробуваннях вакцини від "Пфайзер" взяли участь 456 добровольців.

Також творці "Супутника" стверджують, що ефективність їхньої вакцини становить 95%. Це теж викликає сумнів, оскільки немає відкритих офіційних даних третього етапу клінічних випробувань.

Поки що купити "Супутник V" з європейських країн зважилася тільки Угорщина. В Україні ж міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ми не будемо закуповувати "Супутник", поки не завершиться третій етап клінічних випробувань і дані не будуть опубліковані ВООЗ. Нагадаємо, третій етап має масштабний характер, у ньому беруть участь десятки тисяч людей.