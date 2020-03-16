Сын вернулся домой из Нью-Йорка, успел, купил билет на МАУ за день до вылета 420$ эконом. В сентябре улетал на учебу, билет за 3 недели до вылета в эконом стоил 18 тыс на МАУ. Я много лет летала в Британию и всегда билеты брала заранее, иначе перед вылетом в 2-3 раза дороже, такая система по всему миру. Вот цены на британские и норвежские авиалинии на 14 марта, билеты на туда и обратно, в одну сторону будут намного дороже. Для тех кто кричит, что МАУ в 10 раз подняли цены. Просто большинство не хочет знать и слышать правду.

1) а/к British Airways

14.03 Нью-Йорк Джон Ф. Кеннеді - Лондон Гітроу 09:05 - 19:50

20.03 Лондон Гітроу - Нью-Йорк Джон Ф. Кеннеді 13:00 - 17:10

эконом = 86 725 грн

премиум = 90 790 грн

бизнес = 250 489 грн

2) лоукост Norwegian

14.03 Нью-Йорк Джон Ф. Кеннеди - Лондон Гетвик 12:20 22:50

20.03 Лондон Гетвик - Нью-Йорк Джон Ф. Кеннеди 09:50 - 13:55

эконом (с багажом) = 32634 грн (примерно по курсу)

премиум эконом (с багажом) = 39881 грн (примерно)

3) Ночной

Авіакомпанія British Airways + Iberia

14.03 Нью-Йорк Джон Ф. Кеннеді - Лондон Гітроу 00:10 - 11:05

20.03 Лондон Гітроу - Нью-Йорк Джон Ф. Кеннеді 12:10 - 16:20

эконом = 27 311 грн

премиум = 41 038 грн

бизнес = 209 837 грн

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