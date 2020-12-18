Телеведучий Герман та акторка Кудашова озвучили анімацію 'Сімейка Крудсів: Нова Ера'

Телеведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман та зірка серіалу "Школа", акторка Ірина Кудашова стали дублерами головних героїв яскравої анімаційної комедії "Сімейка Крудсів: Нова Ера".

Як розповіли у пресслужбі B&H film distribution, комедія від Dreamworks занурює у доісторичні часи.

"Енергійні Крудси завжди готові до відкриттів і труднощами їх не злякати. Аж ось на горизонті з'являються конкуренти, що переконані у власній унікальності. На порозі глобальних катаклізмів життя обох родин перевертається з ніг на голову і Крудси доведуть, чого варті", – зазначили у компанії.

Харизматичному Гругу вже вдруге свій голос подарував відомий український ведучий Григорій Герман. Він зазначив, що має багато спільних рис зі своїм героєм.

"Груг щирий, відвертий, не підлий і дуже чесний. А ще для нього найважливішим є родина, як, власне, і для мене. Тому цей герой припав мені до душі ще з тих пір, як я працював з ним вперше. Ми з дітьми вже з нетерпінням чекаємо на продовження цієї фантастичної історії від DreamWorks. Особливо зараз, коли так важливо ходити у кіно, щоб підтримати кінотеатри та тих людей, завдяки яким можемо дивитися хороші фільми на великих екранах. Як на мене, – це обов’язок кожного, хто по-справжньому цінує кіно", – розповів Герман.

Також Григорій, який вже має неабиякий досвід у дубляжі, поділився своїми враженнями від роботи.

"Головна складність полягає у тому, що тут усе вирішує сила голосу. І те, наскільки вдало ти володієш власним тембром, завдяки якому мусиш передавати увесь спектр емоцій свого персонажа. З одного боку, це доволі кропітка робота, з іншого – неймовірний творчий досвід, який ні з чим не порівняти. Крім того, мені дуже пощастило з командою, разом з якою нам вдалося створити дійсно неповторний дубляж", – розповів він.

Популярна акторка та блогерка Ірина Кудашова розповіла, що також не вперше пробує себе у дубляжі.

"Круто стати частиною настільки яскравої голлівудської анімації. Це моя третя поява у дубляжі, але лише зараз моя роль – головна. З моєю героїнею нас об’єднує чимало спільного: як і я, вона неймовірно активна, життєрадісна та свободолюбива. Зоряна невиправна оптимістка, яка у будь-якій ситуації здатна відшукати позитив! Цим ми з нею дуже схожі. "Сімейка Крудсів: Нова ера" – візуально довершена робота, що не залишить байдужим жодного глядача. Тож я з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую усіх у кіно!", – поділилася емоціями акторка.

Зазначимо, анімаційна комедія "Сімейка Крудсів: Нова Ера" з 24 грудня у кінотеатрах. Допрем’єрні покази – з 17 грудня.