Телеміст з Росією: Нацрада збирає екстрене засідання

Національна рада з телерадіомовлення збирає позачергове засідання через наміри телеканалу NewsОne, який входить до холдинга Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.

Нацрада нагадала, що РНБО застосувала санкції до ряду російських пропагандистських телеканалів, а рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів.

"Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції", – йдеться в заяві.

Нацрада попередила, що буде жорстко реагувати на всі порушення законодавства і невідкладно вживати всіх законних заходів.

"9 липня, в зв'язку з ситуацією, що склалася, Національна рада проведе позачергове засідання о 11:00", – підсумував регулятор.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL :

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "з-за прямих погроз фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій через телемосту і не піддаватися на провокації.

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