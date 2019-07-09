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Телеміст з Росією: Нацрада збирає екстрене засідання

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Національна рада з телерадіомовлення збирає позачергове засідання через наміри телеканалу NewsОne, який входить до холдинга Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.

Нацрада нагадала, що РНБО застосувала санкції до ряду російських пропагандистських телеканалів, а рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів.

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"Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції", – йдеться в заяві.

Нацрада попередила, що буде жорстко реагувати на всі порушення законодавства і невідкладно вживати всіх законних заходів.

"9 липня, в зв'язку з ситуацією, що склалася, Національна рада проведе позачергове засідання о 11:00", – підсумував регулятор.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "з-за прямих погроз фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

  • Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій через телемосту і не піддаватися на провокації.

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Тема
Телеміст із Росією
Місце
Україна
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Вся эта истерика нaциков показывает: самое страшное оружие против фaшистского режима - ПРАВДА. Простое правдивое слово может разрушить всю их многолетнюю тюрьму лжи, в которую они заточили многострадальный украинский народ. Ну и очень показательно, как лидеры нaцистов выставляют ультиматумы президенту, наглядно показывая, кто реально управляет постмaйданной частью Украины.
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Бедный Петр
Бедный Петр
так усцались, шо шаровары не успевают менять...
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Червоний Данило
Червоний Данило
нацсовет, хватит уже предупреждать таких тварей!!! пора действовать! лишать лицензий а сбу закрывать каналы! хватит на публику играть! где активные действия??????
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