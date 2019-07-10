Телеміст NewsOne з Росією: пропагандисти готують нахабну витівку

У РФ пропагандистський телеканал "Росія 1" офіційно не скасував проведення телемосту "Треба поговорити" з українським телеканалом NewsOne.
В анонсі російського ТБ-каналу все ще числиться проведення телемосту 12 липня, передає "Detector Media".
Так, в розкладі програм сказано, що за московським часом телеміст вийде о 18:00. Але у вкладках для регіональних часових поясів телеміст так само о 18:00 анонсовано для Волгограда з Самарою (хоча тут час відрізняється на 1 годину від московського).
О 19:00 телеміст анонсовано для Іркутська з Братськом (+5 годин), а ось для Камчатського регіону різниця складе 9 годин. Це може свідчити про те, що телеміст розпочнеться о 14: 00-15:00 і його в частині регіонів, в тому числі і в Москві, будуть транслювати в записі.
В анонсі на сайті російського каналу також зазначено, що телеміст готувався спільно з українським телеканалом NewsOne, але український канал скасував програму через "загрози, які надходили його ведучим".
Видання відзначає, що поки ніяких коментарів від генерального продюсера NewsOne Василя Голованова не отримували.
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Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на наміри телеканалу NewsOne, який входить до медіагрупи Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.
Пізніше NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.
При цьому пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.
Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.
Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевірку телеканалу NewsOne на предмет державної зради.
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