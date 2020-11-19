Телеканал Пінчука розпочав атаку на Міненерго, – Вовк

Марина Погорілко Суспільство 19:54, 19.11.2020 Оновлено: 20:32, 19.11.2020

Телеканал ICTV почав інформаційну кампанію з дискредитації Міністерства енергетики з використанням маніпуляцій і фейків.

Про це повідомив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Телеканал ICTV заздрить рейтингам "1+1", а тому бере на озброєння використання фейків? Або може "меценат" і власник ICTV в такий спосіб висловлює обурення, що вони не можуть купувати електроенергію "Енергоатому", тому що інші готові купувати дорожче?" – прокоментував Вовк сюжет телеканалу від 18 листопада, присвячений критиці Міністерства енергетики.

Сам сюжет був напередодні спростований пресслужбою Міністерства, яка вказала на брехливі звинувачення замовного характеру, використання журналістами телеканалу.

Після цього фактично дослівно вже офіційно спростовані тези телеканалу продублювала низка народних депутатів, серед яких член фракції "Слуга Народу" Олег Семінський.

Нагадаємо, раніше за словами Вовка, телеканал ICTV разом із "1+1" надавали основну медіа-підтримку штучно створеному міфу "Роттердам+".

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