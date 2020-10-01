Український телеканал потрапив у скандал із номінацією Путіна на Нобелівську премію миру

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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  • Українського журналіста обурило опитування

  • "НАШ" показав, що 76% респондентів нібито "за" нагородження президента країни-агресора

  • Сергій Іванов зазначив, що це те ж саме, що проводити голосування, чи заслуговують на премію миру Гітлер або Сталін

'НАШ' потрапив у скандал із голосуванням про Путіна

Український телеканал "НАШ" провів опитування серед аудиторії, чи гідний президент Росії Володимир Путін Нобелівської премії миру.

У прямому ефірі канал показав, що більшість їхніх глядачів нібито виступають за нагородження глави РФ.

Так, згідно з продемонстрованими результатами, 76% упевнені, що Путіна "справедливо" висунули на премію, 24% заявили, що премії він не гідний.

Скриншот ефіру

Український журналіст Сергій Іванов розкритикував "НАШ", написавши в Telegram, що "з таким же успіхом можна було провести голосування, чи заслуговують на премію миру Гітлер – за Голокост або Сталін – за Голодомор".

"Яка повинна бути реакція здорової людини на це? Я думаю, головне це глибока фізіологічна відраза до всіх учасників цього ефіру, враховуючи власника каналу. Вони й до цього були зашкварені, але це вже за будь-якою межею", – обурився журналіст.

Він також закликав владу відреагувати на скандальний ефір.

Повний пост журналіста.

Нобелівська премія мирунагорода, що щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам та організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у галузі зміцнення миру. Вручається з 1901 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Нобелівську премію миру Президента Росії Володимира Путіна висунув російський письменник Сергій Комков.

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