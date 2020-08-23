Телеканал "НАШ" потрапив у скандал через дивне відео до Дня незалежності

Телеканал "НАШ", який належить колишньому народному депутату від "Опозиційного блоку" Євгену Мураєву, випустив маніпулятивне відео до Дня незалежності України.

На це звернула увагу в Facebook журналістка Марина Данилюк-Ярмолаева. За її словами, сенс ролика – що суверенітет України помилка, що треба було не підтримувати самостійність, що життя в Радянському Союзі уберегло б країну від війни з Росією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кадри ЗСУ з українськими шевронами з кадрами обстрілу Донбасу мають підвести до думки, що це нашій армії нема чого робити і вона начебто окупувала частину території. Не РФ", – зазначає журналістка.

Вона обурилася відсутністю реакції на відео Служби безпеки України і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

"Регулярно бачу там (на каналі "НАШ", – ред.) лубочних патріотів, які легалізують мураєвщину та азаровщину. Але є межа. Мало того, що тиждень тамтешні працівники ср*ку рвуть за Лукашенка. І в унісон з гостями заявляють, що Януковичу треба було давити опозицію у свій час, як Лукашенку. Мало того, що ці персони видають меседжі, що Україна "антиросійщиною" не має спричинити розпаду РФ. Аж тут таке пекло", – підкреслила Данилюк-Ярмолаева.

Раніше OBOZREVATEL розповідав кілька цікавих фактів про День Незалежності, а також про головні традиції свята.