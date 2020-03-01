Телеканал для ОРДЛО: як вплинути на жителів Донбасу

Спеціальний телеканал для окупованих територій Донбасу має працювати під контролем СБУ і ретельно фільтрувати негативну інформацію про Україну.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV член правління інтернет-асоціації України Андрій Соломаха, коментуючи можливість впливу України на жителів ОРДЛО.

Як зазначив експерт, мовлення на неподконтрольній території держави мають здійснювати "спеціальні" канали.

"Якщо подивитися вечірні новини наших телеканалів, не захочеться повернутися в Україну, коли бачиш, що в центрі Дніпра когось в черговий раз розстріляли з пістолета, мама викинула свою дитину на смітник і ще когось згвалтували, а потім ще підкреслює, що це людина, що служила в АТО... Не має це йти на непідконтрольну територію", - заявив Соломаха.

На його думку, телеканал зі стандартами журналістики, передбаченими для мирного життя, не працюватиме і не даватиме ефект для мовлення на непідконтрольною території.

Соломаха вважає, що телеканалом мають керувати "професіонали" з СБУ, а не журналісти.

"Неможливо правдою перемогти спеціально розроблені методики впливу на людей. Тобто в цьому протистоянні боротимуться полковник СБУ проти полковника ФСБ. Жодного відношення до журналістики це не має", - підкреслив експерт.

replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення відзначили, що в Україні потрібно створити виключно російськомовний телеканал, який би став альтернативою для російського телебачення.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що в лютому 2020 року очікується запуск окремого телеканалу для жителів окупованого Донбасу.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 16:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!