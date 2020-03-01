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1 березня • оновлено в 23:04
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Телеканал для ОРДЛО: названо спосіб вплинути на жителів Донбасу

1.5т
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Спеціальний телеканал для окупованих територій Донбасу має працювати під контролем СБУ і ретельно фільтрувати негативну інформацію про Україну.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV член правління інтернет-асоціації України Андрій Соломаха, коментуючи можливість впливу України на жителів ОРДЛО.

Як зазначив експерт, мовлення на неподконтрольній території держави мають здійснювати "спеціальні" канали.

"Якщо подивитися вечірні новини наших телеканалів, не захочеться повернутися в Україну, коли бачиш, що в центрі Дніпра когось в черговий раз розстріляли з пістолета, мама викинула свою дитину на смітник і ще когось згвалтували, а потім ще підкреслює, що це людина, що служила в АТО... Не має це йти на непідконтрольну територію", - заявив Соломаха.

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На його думку, телеканал зі стандартами журналістики, передбаченими для мирного життя, не працюватиме і не даватиме ефект для мовлення на непідконтрольною території.

Соломаха вважає, що телеканалом мають керувати "професіонали" з СБУ, а не журналісти.

"Неможливо правдою перемогти спеціально розроблені методики впливу на людей. Тобто в цьому протистоянні боротимуться полковник СБУ проти полковника ФСБ. Жодного відношення до журналістики це не має", - підкреслив експерт.

Телеканал для ОРДЛО: як вплинути на жителів Донбасу

replyua.net

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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Представляю, как себя будут чувствовать мариупольци и другие жители Украины, смотря репортажи про "прекрасную жизнь" в Украине сидя по уши в дерьме!!!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха! Это свобода слова? Ложь и лицемерие вот лицо Украины!!! "...под контролем СБУ и тщательно фильтровать..."- это чистосердечное признание в цензуре!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Просто шедевр. Нельзя жителям Донбасса говорить правду об Украине, иначе они не захотят вернуться! Пацталом! Вы же утверждаете, что в Донбассе жизни нет и все настолько плoxo, что народ мечтает об Украине! Так что получается, на Украине хуже, чем в Донбассе?
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