"Техас - мексиканський": дипломат пояснив "маячню" Трампа про російський Крим

Висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що анексований півострів Крим є російським, бо там розмовляють російською, не варто сприймати як зміну курсу зовнішньої політики Білого дому.

"Я б не брав серйозно до уваги вислів щодо належності Криму за мовною ознакою, інакше тоді і частину Техасу, і Флориду, і інші штати треба було б віддати Мексиці, Іспанії, а частину східного узбережжя навіть віддати Китаю, бо там багато хто розмовляє китайською мовою", – сказав у коментарі OBOZREVATEL дипломат, експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара.

Дипломат пояснив, що заяви Трампа не треба перекладати, як новий політичний напрямок Білого дому, адже окрім президента, цими речами займається, уряд та люди, які відповідають за зовнішню політику та безпеки.

"Звичайно, що там немає жодної людини, яка б вважала Крим законно російським, чи, що він має бути частиною Росії. Я вже не кажу про конгрес США де є 100% підтримка територіальної цілісності України, і того, що Росія має заплатити за агресію по відношенню до України і незаконну анексію Криму, так що це не є поворотом", – говорить він.

За словами Хари, Трамп є людиною протиріч, і він зробив для стримування і тиску на Росію набагато більше, аніж його попередник Барак Обама, хоч і частину цих речей робив вимушено.

"Поведінка Трампа обумовлена шоуменським характером, це людина, яка пише дивні "твіти", може сказати щось екстравагантне, що на голову не налазить, і ніхто б з лідерів інших країн не могли собі дозволити таке сказати. Ці слова точно не будуть конвертовані в якусь політику. Якщо ж це буде зроблено, це буде дуже погано, і я маю на увазі не тільки Україну, а й увесь світ", – додав дипломат.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до G8.