''Театр абсурду'': Захарова ''із задзеркалля'' накинулася на премію Сенцова

Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала присудження премії Сахарова українському режисерові Олегу Сенцову, якого незаконно утримують у російській в'язниці, "театром абсурду".

Крім того, права рука Лаврова назвала рішення "політизованим" і зазначила, що всі росіяни зараз "перебувають у задзеркаллі".

"Це якраз той самий ще один приклад цілковитого театру абсурду, зовсім якогось задзеркалля, у якому ми зараз із вами перебуваємо. Було прийнято рішення мабуть... Навіть не мабуть, а зовсім політизоване. На якій підставі і як прийнято, мені не відомо. Те, що воно є і в основі своїй має саме політизований підхід, то тут навіть і не треба знати механіку прийняття цього рішення", — заявила вона.

Як відомо, 25 жовтня Європейський парламент прийняв офіційне рішення про вручення премії Сахарова Сенцову. Така нагорода видається за досягнення у сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії і відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, присудження премії Сенцову визвало хвилю невдоволення у Росії. Так, провідний пропагандист Кремля Володимир Соловйов порівняв нагородження українського режисера з визнанням Європою німецького диктатора Адольфа Гітлера перед війною.