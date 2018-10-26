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''Театр абсурду'': Захарова ''із задзеркалля'' накинулася на премію Сенцова

14.3тЧитати матеріал російською

Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала присудження премії Сахарова українському режисерові Олегу Сенцову, якого незаконно утримують у російській в'язниці, "театром абсурду".

Крім того, права рука Лаврова назвала рішення "політизованим" і зазначила, що всі росіяни зараз "перебувають у задзеркаллі".

"Це якраз той самий ще один приклад цілковитого театру абсурду, зовсім якогось задзеркалля, у якому ми зараз із вами перебуваємо. Було прийнято рішення мабуть... Навіть не мабуть, а зовсім політизоване. На якій підставі і як прийнято, мені не відомо. Те, що воно є і в основі своїй має саме політизований підхід, то тут навіть і не треба знати механіку прийняття цього рішення", — заявила вона.

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Як відомо, 25 жовтня Європейський парламент прийняв офіційне рішення про вручення премії Сахарова Сенцову. Така нагорода видається за досягнення у сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії і відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, присудження премії Сенцову визвало хвилю невдоволення у Росії. Так, провідний пропагандист Кремля Володимир Соловйов порівняв нагородження українського режисера з визнанням Європою німецького диктатора Адольфа Гітлера перед війною.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовМарія Захарова
Місце
Росія
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Петренко Олександр
Петренко Олександр
Русский Крымчанин, щодо власовців (РОА та РОНА) та есесівців (козачий корпус) так то до московитів
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Ященко Олег
Ященко Олег
Петренко Олександр, не обижайся на этого урода - пидоРашки все такие. Они находят щепку в глазу у соседа и делают из нее лесоповал, а свое бревно видеть не могут, оно слишком огромное, для ихнего рашисткого взора.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
После нобелевки за мир Бараку Хусейновичу Обаме уже ничто удивить не может. Пусть они хоть обвешают Сенцова премиями, званиями, регалиями - все равно в России он останется ТЕРРОРИСТОМ. У каждого свои герои - у нас это защитники Севастополя, Брестской крепости, Ленинграда...., а у них - власовцы, солдаты ваффен СС, каратели из местных националистов..., одним словом предатели. Вот в этом и разница между нами.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лучше бы саудовскому журналисту дали.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Plotnikov Alex, ну конечно - лучше бы у тебя спросили.
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