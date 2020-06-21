Тату з символікою СРСР: що означає та яким буває

Татуювання з символікою СРСР зустрічаються досить часто серед любителів малюнків на тілі. При цьому хибною є думка про те, що такі тату робить більш доросле покоління, представники якого були народжені за радянського ладу, – останнім часом цей тренд є популярним серед молоді.

Татуювання в стилі СРСР можуть містити не лише відповідну абревіатуру, а й різні символи, які стосуються тих часів. Так, наприклад, знаменитий п'ятикутник, за однією з теорій, може означати: ваги як символ точності; якість; найвищу цінність – людину. Варіанти подібних зображень на тілі не відрізняються різноманітністю і є досить примітивними. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам на власні очі переконатися в цьому.

Тату СРСР: Сталін Pinterest

Татуювання з символікою СРСР Pinterest

Татуювання "Зроблено в СРСР" Pinterest

Тату СРСР: п'ятикутник Pinterest

Тату СРСР: Сталін і Ленін tatufoto.com

Тату СРСР: Юрій Гагарін Pinterest

Тату "Зроблено в СРСР" tatufoto.com

Тату СРСР: ведмідь tatufoto.com

Тату "Made in USSR" tatufoto.com

Тату з піонером tatufoto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали всю правду про життя в СРСР в одному фото.