Тату з символікою СРСР: що означає та яким буває
Татуювання з символікою СРСР зустрічаються досить часто серед любителів малюнків на тілі. При цьому хибною є думка про те, що такі тату робить більш доросле покоління, представники якого були народжені за радянського ладу, – останнім часом цей тренд є популярним серед молоді.
Татуювання в стилі СРСР можуть містити не лише відповідну абревіатуру, а й різні символи, які стосуються тих часів. Так, наприклад, знаменитий п'ятикутник, за однією з теорій, може означати: ваги як символ точності; якість; найвищу цінність – людину. Варіанти подібних зображень на тілі не відрізняються різноманітністю і є досить примітивними. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам на власні очі переконатися в цьому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали всю правду про життя в СРСР в одному фото.