Тату з символікою СРСР: що означає та яким буває

Аліна Мельник Суспільство 03:43, 21.06.2020

Татуювання з символікою СРСР зустрічаються досить часто серед любителів малюнків на тілі. При цьому хибною є думка про те, що такі тату робить більш доросле покоління, представники якого були народжені за радянського ладу, – останнім часом цей тренд є популярним серед молоді.

Татуювання в стилі СРСР можуть містити не лише відповідну абревіатуру, а й різні символи, які стосуються тих часів. Так, наприклад, знаменитий п'ятикутник, за однією з теорій, може означати: ваги як символ точності; якість; найвищу цінність – людину. Варіанти подібних зображень на тілі не відрізняються різноманітністю і є досить примітивними. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам на власні очі переконатися в цьому.

Тату СРСР: Сталін
Pinterest
Татуювання з символікою СРСР
Pinterest
Татуювання "Зроблено в СРСР"
Pinterest
Тату СРСР: п'ятикутник
Pinterest
Тату СРСР: Сталін і Ленін
tatufoto.com
Тату СРСР: Юрій Гагарін
Pinterest
Тату "Зроблено в СРСР"
tatufoto.com
Тату СРСР: ведмідь
tatufoto.com
Тату "Made in USSR"
tatufoto.com
Тату з піонером
tatufoto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали всю правду про життя в СРСР в одному фото.

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