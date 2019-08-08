"Тата закинуло на небо вибухом": українців зворушила історія про загиблого Героя АТО

Сім'я загиблого у 2014 році Героя АТО Андрія Мансурова зворушила українців спогадами про нього.

Так, доньки і дружина захисника України розповіли про його бойовий шлях, про героїчну загибель і про те, як їм живеться після смерті глави сім'ї, пише "Армія Inform".

Дружина воїна Тетяна розповідає, що незважаючи на те, що її чоловік – Герой, деякі члени суспільства ставляться до цього зневажливо. Так, її неодноразово ганебно виставляли з маршруток. Одного разу їй взагалі довелося почути на свою адресу образливі слова: "Викинь це липове посвідчення і вимітайся звідси разом зі своїм виводком".

Через деякий час жінці вдалося отримати від держави житло, пенсію, належні компенсації та пільги. Однак її туга за чоловіком не минає навіть через п'ять років.

Андрій Мансуров з сім'єю "Армія Inform"

Андрій Мансуров "Армія Inform"

"Про Андрія з бригади мені тільки і розповіли, що під Червоним Яром на Луганщині його танк наїхав на міну. Детонував боєприпас, і чоловіка викинуло з вежі назовні. Деякий час його серце начебто ще билося, але за лічені хвилини він пішов. А так пече дізнатися більше! Він був воїном за покликанням. І якось не хочеться вірити в банальність обставин його розставання з життям", – каже Тетяна.

У свою чергу діти Героя, які на момент його загибелі були ще зовсім маленькі, не менш щиро сумують за ним, ніж мама, і зворушливо згадують про батька.

"А знаєте, де тато зараз? На небі. Його туди на війні закинуло вибухом. І він там – найяскравіша зірочка", – каже одна з дочок Андрія Мансурова.

Дружина загиблого воїна ЗСУ додала, що тільки після похорону дізналася про те, що йти на війну він перед строєм роти зголосився з кількома товаришами сам. Хоча міг і не робити цього, тому що під його опікою, крім дочок, були ще молодший брат і сестра.

Андрій Мансуров з донькою "Армія Inform"

Андрій Мансуров з дружиною "Армія Inform"

Світло на трагічну загибель захисника України пролили його побратими з фронту. "Почувши незвичайної сили вибух і сповіщення по радіо про підрив 681-го, мій екіпаж терміново повернули на вихідну позицію. Видовище – жахливе. Понівечене тіло Андрія висадило разом з вежею. На ньому не згоріли тільки портупея і кобура з пістолетом. Всі були безмежно вражені: за всіма законами фізики він повинен був померти миттєво, його мало розмазати по броні. Але його серце ще билося кілька хвилин", – згадує танкіст Федір Матюша.

Сім'я Андрія Мансурова "Армія Inform"

Андрій Мансуров "Армія Inform"

За три тижні до загибелі на Донбасі Андрій Мансуров відзначив своє 25-річчя. Воїна поховали в селищі Гончарівське на Чернігівщині, де дислокується його бригада. А 8 вересня 2014 року Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виоявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Мансуров був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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