Тарута публічно назвав українських добровольців бойовиками: скандальне відео

Український нардеп, лідер партії "Основа" Сергій Тарута під час виступу в Маріуполі назвав українських військових, які захищають Донбас, бойовиками.

Ймовірно, політик обмовився, переплутавши слова "бійці" і "бойовики", пише InfoResist (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Хлопці наші віддавали життя за свободу нашого Маріуполя, за свободу нашої України. До кінця ще не оцінено той факт, що зробили "бойовики", зробили жителі Маріуполя – свободу України та руйнування порядку Новоросії", – сказав Тарута.

Сергій Тарута Скрін відео

Через хвилину він знову обмовився. "Я хотів би сьогодні подякувати всім "бойовикам", всім батальйонам, Національній гвардії, військовим, які кували цю перемогу", – сказав нардеп.

Після цих слів у натовпі почулися крики невдоволення тих, хто звернув увагу на обмовку.

Сергій Тарута Досьє

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя привітав жителів міста з річницею визволення від окупації. Він подякував військовослужбовцям за те, що вони зберегли Маріуполь.

Також під час візиту Зеленський пообіцяв гроші Донбасу та розповів про плани розвитку регіону за допомогою іноземних інвесторів.

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