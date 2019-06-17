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Тарута публічно назвав українських добровольців бойовиками: скандальне відео

7.1тЧитати матеріал російською

Український нардеп, лідер партії "Основа" Сергій Тарута під час виступу в Маріуполі назвав українських військових, які захищають Донбас, бойовиками.

Ймовірно, політик обмовився, переплутавши слова "бійці" і "бойовики", пише InfoResist (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Хлопці наші віддавали життя за свободу нашого Маріуполя, за свободу нашої України. До кінця ще не оцінено той факт, що зробили "бойовики", зробили жителі Маріуполя – свободу України та руйнування порядку Новоросії", – сказав Тарута.

Новини
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео

Сергій Тарута

Сергій Тарута

Скрін відео

Через хвилину він знову обмовився. "Я хотів би сьогодні подякувати всім "бойовикам", всім батальйонам, Національній гвардії, військовим, які кували цю перемогу", – сказав нардеп.

Після цих слів у натовпі почулися крики невдоволення тих, хто звернув увагу на обмовку.

Сергій Тарута

Сергій Тарута

Досьє

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя привітав жителів міста з річницею визволення від окупації. Він подякував військовослужбовцям за те, що вони зберегли Маріуполь.

Також під час візиту Зеленський пообіцяв гроші Донбасу та розповів про плани розвитку регіону за допомогою іноземних інвесторів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Сергій Тарута
Місце
УкраїнаМаріуполь
Теги
політикавидеоНовини ДонбасуЗбройні сили України
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Хорошо, что Тарута Волобуева , с его мечом не вспомнил. Он пока ехал в Мариуполь, повторял в Rolls-Royce : " Нельзя называть ВСУ - боевиками, Нельзя называть ВСУ - боевиками, Нельзя называть ВСУ - боевиками".
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нормальный украинец никогда не назовет солдат боевиками.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Оговорочка то по Фрейду.
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