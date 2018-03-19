Таргани в ліках: пацієнти показали моторошні умови в лікарні на Херсонщині

В одній з місцевих лікарень у Херсонській області пацієнтів обурили антисанітарні умови медустанови - в ампулах з ліками, які персонал залишив відкритими, вони побачили тарганів.

Більш того, люди скаржаться, що комахи буквально кишать у палатах і повзають по їхніх особистих речах та навіть продуктах харчування. Відповідний пост із фотодоказами опублікувала Анастасія Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"Лікарня. Світлово. Палата. Стаціонар. Фото на світанку. Три таргани в ампулі з ліками. Культурно мовчу про їжу, яку потрібно встигнути з'їсти! Або відберуть таргани! Тарганів юрби, вони без сорому лізуть в пакети, одяг і особисті речі в пошуках їжі серед білого дня! Лікують або калічать? Риторичне питання. Це норма для лікарні?" - пише жінка.

Таргани в каховській лікарні Facebook Анастасії Штефан

Таргани в каховській лікарні Facebook Анастасії Штефан

Її пост викликав резонанс в мережі, і люди почали активно коментувати його, засуджуючи недбалість медиків і їхню безвідповідальність у питанні створення у лікарні комфортних і безпечних умов для пацієнтів.

"Таргани не такі нешкідливі істоти, якими можуть здатися на перший погляд. Науково доведено, що ці комахи є розповсюджувачами більш ніж 50 захворювань, які дуже небезпечні для здоров'я людини", "Таргани це в першу чергу білок. А лікарі, як люди медицини і ті, хто піклується про здоров'я пацієнтів, знають, що організму в період одужання і реабілітації дуже необхідний білок. Причому чим більше, тим краще","А це все в рамках медичної реформи. Здорова дієта плюс фізіотерапія. Спочатку необхідно наздогнати і зловити білок, а вже потім реабілітуватися. Все дуже навіть грамотно придумано","Таргани, як люди, вони теж іноді хворіють, напевно. Ось і прийшли за допомогою","Ви б бачили, які там матраци та подушки видають. Обмочені і просочені кров'ю і гноєм. Тиждень полікуєшся і зробиш висновок, що краще померти вчасно, вдома і молодим","Ми коли минулої весни лежали в дитячому відділенні, у нас вночі лазила миша, а таргани для них - це звичайна справа. Що в місті вони були стадами бігали, що на Світлово!","У дитячому відділенні не краще! Пішла гріти молоко дитині в мікрохвильовці, а там - карусель для тарганів. Добровільні пожертвування приймають, так хоча б труїли цих паразитів", - пишуть користувачі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі з'явилися фото, які підтверджують антисанітарні умови в палатах Київської міської клінічної лікарні №6.