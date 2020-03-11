Таран звільнив з ВМС капітана, який відповідав за співпрацю з НАТО і США

Новий міністр оборони України Андрій Таран звільнив ексзаступника начальника штабу Військово-морських сил України з євроінтеграції Андрія Риженка. Раніше ексглава відомства Андрій Загороднюк призначив його своїм помічником.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерело в ВМСУ. Видання уточнює, що наказ про звільнення з посади та перевод Риженка у резерв командування був підписаний минулого тижня.

Як зазначили у виданні, Риженко відомий як один з найосвіченіших і грамотних офіцерів Військово-морських сил. Крім іншого, він один з найбільш активних прихильників концепції "москитного флоту" в українських Військово-морських силах.

Андрій Риженко dumskaya.net

Також капітан був сполучною ланкою ВМСУ з НАТО і США. З його допомогою Україна отримала від США патрульні катери типу Island. З партнерами по Альянсу зараз обговорюється ще кілька проектів з переозброєння Військово-морських сил. Звільнення каперанга може поставити хрест на деяких з них.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення міністром оборони Андрія Тарана. Його кандидатуру підтримали 285 народних депутатів.

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