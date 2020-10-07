Танкістка ЗСУ з Луганська поділилася зворушливою мрією про рідне місто

Журналісти дізналися зворушливу історію про танкістку ЗСУ, найзаповітнішою мрією якої є повернення до рідного звільненого Луганська.

Як пише "АрміяInform", жінка потрапила на російсько-українську війну, продовживши бойовий шлях свого чоловіка, і вже навіть встигла стати командиром.

"Про таких, як сержант Тетяна, кажуть: справжня амазонка, "Валькірія-войовниця". Струнка висока блондинка з виразними сірими очима й чарівною усмішкою, вона більше схожа на світську даму чи модель, ніж на військовослужбовицю, а танкістку й поготів. Хоча насправді Тетяна – командир бойового танка Т-64В1, і танковий комбінезон їй личить не менш, ніж модне вбрання. Попри свій "жіночий статус" вона доволі жорсткий командир", – зазначили у статті про захисницю.

Так, під час навчань пані Тетяна впевнено керувала діями свого чоловічого екіпажу і продемонструвала, що є досвідченим фахівцем. Адже, відпрацьовуючи елементи тактичного маневрування, танк жінки-воїна чітко взаємодіяв з іншими екіпажами, а потім прицільно вразив усі цілі стрільбою прямим наведенням.

Пані Тетяна змінила свого чоловіка на війні. "АрміяInform"

До війська Тетяна потрапила ще у 2016 році після того, як її чоловік повернувся з війни. Відтак він залишився вдома з двома доньками, а дружина вирушила йому на зміну на схід.

"Для мене нічого незвичного в ролі командира немає. Починала фронтовий шлях у піхоті. Спочатку командиром взводу зв’язку. Брала участь у бойових діях на Луганському напрямку у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Завжди раділа, коли нам у складні хвилини бою на допомогу приходили танкісти. Тоді в мене й з’явилася думка змінити рід військ", – згадує жінка.

"Дуже захопилася танками, захотілося опанувати цю грізну зброю. Закінчила курси у Десні й потрапила в одну з танкових бригад. Спочатку була оператором-навідником, потім призначили командиром танка. Тут дуже хороший колектив. Мені допомагають справжні чоловіки, які мають за плечима досвід бойових дій саме у танкових підрозділах. Тому постійно перебуваю у фазі опанування нових знань і навичок", – додала вона.

Втім головним завданням, зізналася Тетяна, для неї залишилося здійснення давньої мрії – повернутися у звільнений Луганськ, в якому жила її родина до війни.

Жінка стала командиром бойового танка Т-64В1. "АрміяInform"

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