Танкісти ЗСУ показали міць на Донбасі. Видовищні кадри
В зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися масштабні навчання загальновійськового резерву.
Особливу увагу в них було приділено відпрацьовуванню танкових маневрів. Видовищні кадри вишколу опублікували на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На зйомці зафільмовано, як захисники тренувалися бити по ворожих цілях із замаскованих позицій, відпрацьовували стрільбу із зенітних установок та великокаліберних кулеметів. Крім того, частиною навчань було і ведення танкового бою на відкритій місцевості.
Загалом тренування тривали протягом двох діб. У них були задіяні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань.
Як повідомляється на YouTube-каналі "Військового телебачення України", захисники продемонстрували відмінну взаємодію щодо вогневого ураження противника, застосування авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони. "У разі загострення ситуації Об’єднані сили готові зупинити та знищити ворога", – запевнили захисники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині травня на одному із полігонів на Донбасі пройшли масштабні планові навчання 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Збройних сил України. Основна увага приділялася точному знищенню ворожих цілей за допомогою засобів аеророзвідки.