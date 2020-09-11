Танкісти ЗСУ похизувалися міццю напередодні свого свята. Видовищні фото

У мережі оприлюднили видовищні фото бойової підготовки воїнів-танкістів бригади Чорних Запорожців ЗСУ.

Світлини виклали на офіційній сторінці підрозділу у Facebook і зазначили, що військовослужбовці механізованих батальйонів не втрачають жодної можливості для вдосконалення своїх умінь, адже у реальному бою не буде часу на навчання.

Головне завдання захисників – це виконання поставленого бойового завдання та порятунок власного життя й життя побратимів у разі необхідності.

Воїни 72 бригади ЗСУ провели бойову підготовку. Facebook 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Танкові маневри 72 ОМБр ЗСУ на полігоні. Facebook 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Танкісти 72 бригади не втрачають можливості, аби підготуватися до реальних боїв. Facebook 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Бойове злагодження танкістів. Facebook 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

До того ж, як наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, від міці танкових підрозділів залежить успішність як ведення оборони, так і наступального бою.

"Воїни-танкісти – це сталевий кулак української армії, який здатний влучно, вчасно й боляче дати по зубах ворогу. Завдяки мужності танкістів, у 2014 році нам вдалося стримати підступні плани противника та зупинити подальше його просування углиб української території", – сказав він, звертаючись напередодні святкування Дня танкістів до військовослужбовців танкового батальйону, що виконує бойові завдання в рамках Операції Об’єднаних сил.

Сергій Наєв привітав танкістів, які несуть службу в зоні ООС. Facebook Командування ОС ЗСУ

Командувач ОС ЗСУ із воїнами танкового батальйону. Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали фото та відео масштабних військових тренувань танкістів та десантно-штурмових підрозділів на одному із полігонів півдня України. Злагодження проходило в максимально наближених до бойових умовах.