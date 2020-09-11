Топтеми:

Танкісти ЗСУ похизувалися міццю напередодні свого свята. Видовищні фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
11,1 т.
Танкісти ЗСУ влаштували маневри перед своїм святом

У мережі оприлюднили видовищні фото бойової підготовки воїнів-танкістів бригади Чорних Запорожців ЗСУ.

Світлини виклали на офіційній сторінці підрозділу у Facebook і зазначили, що військовослужбовці механізованих батальйонів не втрачають жодної можливості для вдосконалення своїх умінь, адже у реальному бою не буде часу на навчання.

Головне завдання захисників – це виконання поставленого бойового завдання та порятунок власного життя й життя побратимів у разі необхідності.

Воїни 72 бригади ЗСУ провели бойову підготовку.
Танкові маневри 72 ОМБр ЗСУ на полігоні.

72 бригада ЗСУ

Танкісти 72 бригади не втрачають можливості, аби підготуватися до реальних боїв.
Бойове злагодження танкістів.

До того ж, як наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, від міці танкових підрозділів залежить успішність як ведення оборони, так і наступального бою.

"Воїни-танкісти – це сталевий кулак української армії, який здатний влучно, вчасно й боляче дати по зубах ворогу. Завдяки мужності танкістів, у 2014 році нам вдалося стримати підступні плани противника та зупинити подальше його просування углиб української території", – сказав він, звертаючись напередодні святкування Дня танкістів до військовослужбовців танкового батальйону, що виконує бойові завдання в рамках Операції Об’єднаних сил.

Сергій Наєв привітав танкістів, які несуть службу в зоні ООС.
Командувач ОС ЗСУ із воїнами танкового батальйону.

ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали фото та відео масштабних військових тренувань танкістів та десантно-штурмових підрозділів на одному із полігонів півдня України. Злагодження проходило в максимально наближених до бойових умовах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

УкраїнаЗбройні сили УкраїниСергій Наєв
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook