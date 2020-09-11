Танкісти ЗСУ похизувалися міццю напередодні свого свята. Видовищні фото

У мережі оприлюднили видовищні фото бойової підготовки воїнів-танкістів бригади Чорних Запорожців ЗСУ.

Світлини виклали на офіційній сторінці підрозділу у Facebook і зазначили, що військовослужбовці механізованих батальйонів не втрачають жодної можливості для вдосконалення своїх умінь, адже у реальному бою не буде часу на навчання.

Головне завдання захисників – це виконання поставленого бойового завдання та порятунок власного життя й життя побратимів у разі необхідності.

До того ж, як наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, від міці танкових підрозділів залежить успішність як ведення оборони, так і наступального бою.

"Воїни-танкісти – це сталевий кулак української армії, який здатний влучно, вчасно й боляче дати по зубах ворогу. Завдяки мужності танкістів, у 2014 році нам вдалося стримати підступні плани противника та зупинити подальше його просування углиб української території", – сказав він, звертаючись напередодні святкування Дня танкістів до військовослужбовців танкового батальйону, що виконує бойові завдання в рамках Операції Об’єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали фото та відео масштабних військових тренувань танкістів та десантно-штурмових підрозділів на одному із полігонів півдня України. Злагодження проходило в максимально наближених до бойових умовах.

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