Танкісти ЗСУ налякали терористів потужним вогнем у зоні ООС: з'явилися видовищні фото

На одному з полігонів в районі ООС на Донбасі відбулась вогнева підготовка танкового підрозділу ЗСУ та виконана штатна стрільба з танку.

Видовищні фото з масштабних бойових навчань опублікувала 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького на своїй сторінці у Facebook.

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Захисники зазначили, що основна увага зверталась на злагодженість і швидкість дій екіпажів, а також на ураження цілі. Під час вишколу воїни продемонстрували, що перебувають у повній бойовій готовності та можуть надати ворогу адекватну відповідь.

"Згідно з Мінськими домовленостями, танкові підрозділи як і раніше, розміщені в районі відведення. Проте, знаючи всю підступність та злочинність дій ворога, воїни-танкісти не припиняють вдосконалювати свою бойову майстерність", – попередили окупантів у бригаді ЗСУ.

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

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