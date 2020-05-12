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12 травня • оновлено в 18:41
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Танкісти ЗСУ налякали терористів потужним вогнем у зоні ООС: з'явилися видовищні фото

1.7т
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На одному з полігонів в районі ООС на Донбасі відбулась вогнева підготовка танкового підрозділу ЗСУ та виконана штатна стрільба з танку.

Видовищні фото з масштабних бойових навчань опублікувала 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького на своїй сторінці у Facebook.

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Захисники зазначили, що основна увага зверталась на злагодженість і швидкість дій екіпажів, а також на ураження цілі. Під час вишколу воїни продемонстрували, що перебувають у повній бойовій готовності та можуть надати ворогу адекватну відповідь.

"Згідно з Мінськими домовленостями, танкові підрозділи як і раніше, розміщені в районі відведення. Проте, знаючи всю підступність та злочинність дій ворога, воїни-танкісти не припиняють вдосконалювати свою бойову майстерність", – попередили окупантів у бригаді ЗСУ.

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Танкові стрільби в зоні ООС

Танкові стрільби в зоні ООС

Facebook 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Крым Андрей
Крым Андрей
А то, что повстанцев напугали, это они сами сообщили или как об этом узнали неполживые пропагандисты обоза?
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0
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Wick John
Wick John
Так напугали что аж сами наложили полные шаровары гидности
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1
западенский рогуль
западенский рогуль
какие красивые танки советские.а азвец в качестве мишени был?
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