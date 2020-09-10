Танкісти та десантники ЗСУ влаштували видовищні навчання біля Криму. Фото та відео

Вікторія Довгань Суспільство 11:41, 10.09.2020 Оновлено: 11:41, 10.09.2020

На одному з полігонів на півдні України танкісти та десантно-штурмові підрозділи ЗСУ розпочали масштабні військові тренування.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ, танкові екіпажі здійснюють пересування у колонах та розгортання у бойові порядки, взаємодіючи з "крилатою піхотою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім цього, військовослужбовці відпрацьовують постановку димової завіси, вихід на вогневий рубіж, перехід в контратаку, їзду пересіченою місцевістю, а також дії під час оборони та контрнаступу.

Воїн ЗСУ на тренуваннях танкістів та ДШВ .
Facebook Командування ОС ЗСУ
Захисники відпрацьовують евакуацію поранених з поля бою.
Facebook Командування ОС ЗСУ

"Зі свого боку десантники виконують завдання з вогневої підготовки. А саме – стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат тощо. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також наголосив, що в ході тренувань підрозділи демонструють високу вправність та злагодженість дій у складі екіпажів та взводів. Усі поставлені завдання виконуються у встановлені терміни якісно та в повному обсязі. До того ж, заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових.

Під час навчань воїни ЗСУ продемонстрували ідеальну взаємодію.
Facebook Командування ОС ЗСУ

"Особовий склад демонструє високі професійні якості та майстерність щодо знищення танків, кулеметних обслуг і піхоти противника, що свідчить про результативність проведених занять та тренувань, підрозділи готові до дій за призначенням", – запевнив Наєв.

Танкісти імітували вихід на вогневий рубіж.
Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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