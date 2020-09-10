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Танкісти та десантники ЗСУ влаштували видовищні навчання біля Криму. Фото та відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
7,7 т.
Навчання танкістів ЗСУ на півдні України

Навчання танкістів ЗСУ на півдні України. Facebook Командування ОС ЗСУ

На одному з полігонів на півдні України танкісти та десантно-штурмові підрозділи ЗСУ розпочали масштабні військові тренування.

Як повідомила пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ, танкові екіпажі здійснюють пересування у колонах та розгортання у бойові порядки, взаємодіючи з "крилатою піхотою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім цього, військовослужбовці відпрацьовують постановку димової завіси, вихід на вогневий рубіж, перехід в контратаку, їзду пересіченою місцевістю, а також дії під час оборони та контрнаступу.

Воїн ЗСУ на тренуваннях танкістів та ДШВ .

Воїн ЗСУ на тренуваннях танкістів та ДШВ . Facebook Командування ОС ЗСУ

Захисники відпрацьовують евакуацію поранених з поля бою.

Захисники відпрацьовують евакуацію поранених з поля бою. Facebook Командування ОС ЗСУ

"Зі свого боку десантники виконують завдання з вогневої підготовки. А саме – стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат тощо. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також наголосив, що в ході тренувань підрозділи демонструють високу вправність та злагодженість дій у складі екіпажів та взводів. Усі поставлені завдання виконуються у встановлені терміни якісно та в повному обсязі. До того ж, заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових.

Під час навчань воїни ЗСУ продемонстрували ідеальну взаємодію.

Під час навчань воїни ЗСУ продемонстрували ідеальну взаємодію. Facebook Командування ОС ЗСУ

"Особовий склад демонструє високі професійні якості та майстерність щодо знищення танків, кулеметних обслуг і піхоти противника, що свідчить про результативність проведених занять та тренувань, підрозділи готові до дій за призначенням", – запевнив Наєв.

Танкісти імітували вихід на вогневий рубіж.

Танкісти імітували вихід на вогневий рубіж. Facebook Командування ОС ЗСУ

Навчання ЗСУ на півдні

Навчання ЗСУ на півдні

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