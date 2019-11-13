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13 листопада • оновлено в 15:07
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"Танки РФ будуть у Варшаві, НАТО доведеться купувати памперси": Коломойський зробив скандальну заяву

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Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не впоратися з російською армією.

Про це він заявив у інтерв'ю The New York Times. Олігарх зазначив, що, коли російські танки будуть в Польщі, НАТО "забруднить штани".

"Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваш НАТО бруднитиме штани і купуватиме памперси", – сказав Коломойський.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

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Крім того, він закликав припинити війну на Донбасі та відновити відносини між Україною і Росією, зазначивши, що травми, завдані українцям конфліктом на Сході, швидко підуть у минуле.

"Вони в будь-якому разі сильніші, – заявив Коломойський, кажучи про війну з РФ. – Ми маємо покращити наші відносини".

Також мільярдер закликав Україну відмовитися від допомоги Міжнародного валютного фонду. Він запропонував замінити її кредитами від Російської Федерації.

Як писав OBOZREVATEL, раніше The New York Times написала про скандальний проєкт Коломойського у Карпатах, зокрема про те, що на території гірського масиву Свидовець можуть побудувати мегакурорт.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
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фил филька
фил филька
по прямой от варшавы до границы рф меньше 250км. это так для справки упоротым))
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Хо Хол
Хо Хол
На миротворец его! Срочно! Или страшно?)))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Вот это поворот!
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