Танки Путіна помітили на під'їзді до України: Маломуж розкрив підступний план

Колони танків, які помітили в Ростовській області Росії, – це не попередження про напад, а спроба налякати українців міццю армії Кремля.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" ексглава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Росія не збирається поки що влаштовувати активні бойові дії проти України, оскільки тривають переговори щодо організації зустрічі "нормандського формату".

"Зате бойовики на Донбасі готуються захоплювати території після відведення українських сил", – попередив Маломуж.

Маломуж розкрив підлість Путіна з танками на кордоні

Генерал зазначив, що Кремль з одного боку демонструє силу, а з іншого готується до передбачуваної більш активної позиції нашої держави в питанні звільнення цих територій.

"Тому російські військові проводять такі заходи, як самі кажуть, превентивно. У такий спосіб вони демонструють, що готові до бойових операцій. Поки про реальні загрози питання не стоїть. Але така демонстрація виникає періодично – під час загострень або зриву домовленостей. Це може стати приводом для локальної конфронтації, яку ми повинні відслідковувати. Треба бути готовими до будь-яких нестандартних дій Росії", – наголосив військовий.

За даними Маломужа, такі ротації регулярно проводяться як із боку окремих районів Донецької та Луганської областей, так і в Криму.

"Але немає свідчень, що плануються якісь масштабні операції. Є секторальні демонстрації сили і техніки, але це локальний формат впливу на нашу сторону. Можливо, вони вважають, що це демонстраційний силовий акт на випередження", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Родіоновка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебуває буквально в 15 км від кордону з Україною.

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