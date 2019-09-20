Головна Новини
20 вересня • оновлено в 20:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Танки Путіна помітили на під'їзді до України: Маломуж розкрив підступний план

2.9т Читати матеріал російською

Колони танків, які помітили в Ростовській області Росії, – це не попередження про напад, а спроба налякати українців міццю армії Кремля.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" ексглава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Росія не збирається поки що влаштовувати активні бойові дії проти України, оскільки тривають переговори щодо організації зустрічі "нормандського формату".

"Зате бойовики на Донбасі готуються захоплювати території після відведення українських сил", – попередив Маломуж.

Новини
"Є глобальний план": Маломуж оцінив імовірність нападу Путіна на Україну

Маломуж розкрив підлість Путіна з танками на кордоні

Маломуж розкрив підлість Путіна з танками на кордоні

Генерал зазначив, що Кремль з одного боку демонструє силу, а з іншого готується до передбачуваної більш активної позиції нашої держави в питанні звільнення цих територій.

"Тому російські військові проводять такі заходи, як самі кажуть, превентивно. У такий спосіб вони демонструють, що готові до бойових операцій. Поки про реальні загрози питання не стоїть. Але така демонстрація виникає періодично – під час загострень або зриву домовленостей. Це може стати приводом для локальної конфронтації, яку ми повинні відслідковувати. Треба бути готовими до будь-яких нестандартних дій Росії", – наголосив військовий.

За даними Маломужа, такі ротації регулярно проводяться як із боку окремих районів Донецької та Луганської областей, так і в Криму.

"Але немає свідчень, що плануються якісь масштабні операції. Є секторальні демонстрації сили і техніки, але це локальний формат впливу на нашу сторону. Можливо, вони вважають, що це демонстраційний силовий акт на випередження", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Родіоновка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебуває буквально в 15 км від кордону з Україною.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російська воєнна загроза Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Микола Маломуж
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
12
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Krass Марк
Krass Марк
После получения Джевеллинов танковые атаки со стороны фашисткого режима международного террориста Путина абсолютно бесполезны
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Этот генерал даже не понимает ,что любая страна ,подтянет вооружение к границе территории которая населена бешеными бабуинами! Просто , так на всякий случай!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Куцырь Дмитрий, вот бешеные бабуины на танках и приперлись к границам Украины
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
каждый день у свидоскота полные шаровары...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Serov Oleg, сходи к врачу, проверь пищеварение
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel