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Танки, літаки, гвинтокрили: ЗСУ влаштували масштабні навчання під носом у окупантів

1.3т Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України.

Видовищні фото і відео з них опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Дмитро Мюллер (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Він підкреслив, що в навчаннях задіяно багато танків, літаків, гвинтогкрилів та іншої військової техніки.

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Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Facebook Дмитра Мюллера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України опублікували в мережі видовищне відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було обрано найкращий танковий екіпаж ООС.

Пізніше скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва вибухнула обуреннями через масштабні військові навчання ЗСУ на одному з полігонів у зоні ООС на Луганщині. Вона назвала це сигналом війни.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А что пишет офицер ВСУ Тарас Гитлер?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
В учениях задействовано множество СОВЕТСКИХ танков, самолетов, вертолетов. Ахрессор в панике, Путин срочно созывает совещание силовых министров.
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Питон Каа
Питон Каа
Вы бы там не сильно гоняли это советское старье... На чем до Киева драпать будете? Опять пешком по полям?
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