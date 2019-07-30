Танки, літаки, гвинтокрили: ЗСУ влаштували масштабні навчання під носом у окупантів

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України.

Видовищні фото і відео з них опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Дмитро Мюллер (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Він підкреслив, що в навчаннях задіяно багато танків, літаків, гвинтогкрилів та іншої військової техніки.

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Навчання ЗСУ в зоні ООС на Донбасі Facebook Дмитра Мюллера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України опублікували в мережі видовищне відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було обрано найкращий танковий екіпаж ООС.

Пізніше скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва вибухнула обуреннями через масштабні військові навчання ЗСУ на одному з полігонів у зоні ООС на Луганщині. Вона назвала це сигналом війни.

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