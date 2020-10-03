Танки і розстріл Думи в Москві 27 років тому: як це було. Фото, відео
Рівно 27 років тому, 3 жовтня 1993 року, будівлю Державної Думи в Москві розстріляли з танків.
Бої між прихильниками президента Бориса Єльцина і Верховної Ради відомі історії як Розстріл Білого дому, або Жовтневий путч. OBOZREVATEL пропонує згадати, як це було.
Так, 27 років тому в Росії розвернулася одна з головних політичних криз в її пострадянській історії. 21 вересня 1993 року президент Борис Єльцин розпустив парламент, який в більшості своїй виступав за відродження СРСР і блокував всі реформи.
Указу президента про розпуск парламенту депутати Думи не підкорилися. У відповідь вони оголосили, що усувають Єльцина і призначають виконуючим обов'язки глави держави Олександра Руцького.
Єльцин, якого підтримав уряд на чолі з Віктором Черномирдіним частина народних депутатів і членів Верховної Ради, підключив до конфлікту армію і міліцію.
Депутати, у свою чергу, закликали своїх прихильників взяти штурмом телецентр Останкіно і мерію, самі ж забарикадувалися в Білому Домі. У ніч на 3 жовтня 1993 року російські силовики відбили спробу захоплення Останкіно. У ході зіткнень загинули близько 50 осіб.
Цієї ж ночі за наказом Єльцина до Москви ввели танки; війська відкрили вогонь по будівлі Білого дому. Народних обранців заарештували як заколотників, проте згодом вони були звільнені через політичну амністію.
У цілому внаслідок бойових дій загинули майже 200 людей. Ще близько 500 отримали поранення.
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