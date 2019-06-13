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Тамара Лозова
Тамара Лозова
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Убивча спадщина радянщини

6.6т

У публічному просторі має лунати тільки державна мова, аби було зрозуміло, що то Україна, а не росія

Російська мова, яка є нав'язаною українцям і найбільш масово поширеною при владі комуністів, мала б бути викоріненою з усіх навчальних закладів та з усіх сфер суспільного життя держави.

Як спадщина тоталітарного режиму, як найбільш поширений символ тюрми народів.

Тому декомунізація без викорінення державної мови імперії, яка знищувала століттями українців, не буде повною.

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І тому для мене кожен, хто вперто продовжує сам говорити московською в Україні та вчить дітей і внуків своїх мові агресора є носіями і популяризаторами радянщини та колоніального минулого України. Свідомими чи несвідомими.

У публічному просторі має лунати тільки державна мова, аби було зрозуміло, що то Україна, а не росія. А вдома хоч день і ніч говоріть московською, якщо ви раби, які не можуть видавити із себе холуя. Або, якщо ви нащадки кедебістів, поліціянтів, партпрацівників срср, відправлених на українську землю з раші і вона є вашою рідною. Бо то приватна ваша справа. А от засмічувати простір нашої держави атрибутами радянщини - зась!

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Автор
Тамара ЛозоваТамара Лозова
Місце
Україна
Тег
українська мова
Джерело
Джерело:Facebook Тамари Лозової
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Правильно написано.
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Лозова Тамара
Лозова Тамара
Chernoknizhniy Igor, Дякую!
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
А щоб бути подалі від "мишобрата" треба переходити на латиницю, як це вже зробили Казахстан, Туркменія, Азербайджан, Молдавія, Татарстан
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Лозова Тамара
Лозова Тамара
Иванов Ваня, 100%!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Иванов Ваня, Если.
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Слынько Сергей
Слынько Сергей
"...А вдома хоч день і ніч говоріть московською, якщо ви раби, які не можуть видавити із себе холуя. Або, якщо ви нащадки кедебістів, поліціянтів, партпрацівників срср, відправлених на українську землю з раші і вона є вашою рідною...". Тебя бы, любительницу заливать пожар бензином, в одну клетку с фарой и ницой!
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Лозова Тамара
Лозова Тамара
Слынько Сергей, немає мені що робити -- придумувати щось? забагато честі для слинька без аватарки
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Слынько Сергей
Слынько Сергей
Лозова Тамара, а ты придумай мой образ! Я - потомок учителей и шахтеров, львовянин, думающий по-русски, но общаться с детства привыкший на трех языках - украинском, русском и польском. C'est la Lviv!
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