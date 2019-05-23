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Тамара Лозова
Тамара Лозова
БлогерВсі статті автора

Розмовляйте зі мною українською, або Різниця між "просити" і вимагати

2.5т

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ МІЖ "ПРОСИТИ" І "ВИМАГАТИ"

"Поговоріть зі мною по-вкраїнськи, я так давно живу на чужині " - співає Кодлубай Мирон. І коли людина за кордоном просить про це, то сприймається таке прохання нормально. Згадую, як в Афінах пані Надія обіймала мене, коли почула, що я по телефону розмовляю українською. Потім запросила мене до себе в гості і все не могла зі мною наговоритися.

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Не знаєш мови - не маєш роботи, або шуруй туди, де твій ізик лунатиме!

Поїхала вона на заробітки давно, заробила там на квартиру, потім ще на щось для дітей, а тепер уже й не знає, чи повертатися чи ні. В Україні ніби вже й не потрібна нікому - діти виросли, друзі по світу на заробітки розлетілися. А тут в Афінах ніби й потрібна... та не та потрібність, не стовідсоткова... Є у неї коханий грек Костас, та от тільки кохання те пригнічує....бо й дружину свою не полишає, і її любить. Бачила я Костаса - красивий, турботливий, саме привіз їй продукти, запросив її на вихідні на відпочинок разом.

Потім я пояснила Надії, що дружину свою Костас не залишить в такому віці, вже під 60. Але не могла й радити нічого. То її життя, їй вирішувати....

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"Русскій мір" у Львові

Згадую я про ту пані Надію частенько, фактично кожного разу, коли мушу в Україні вимагати говорити зі мною українською. Я недаремно написала на початку розповіді, що за кордоном мною нормально сприймається прохання поговорити українською. А от чому в Україні я маю просити говорити зі мною українською? Чуєте абсурдність постановки питання - просити в УКРАЇНІ говорити УКРАЇНСЬКОЮ!!! Тому я і не прошу, а ВИМАГАЮ! МАю право! Як громадянка, законослухняна, поважаюча Конституцію, український народ, мову, традиції, історію. А от москвороті не мають права вимагати говорити тут московською, вони можуть тільки попросити!!!

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Не знаєш мови – сиди вдома!

Будь ласка, пам'ятайте про цю РІЗНИЦЮ - просити і вимагати. Ніхто на своїй Богом даній землі не мусить просити говорити з ним мовою, визначеною Богом саме для цієї території і цього народу! Бо ніхто не має права зневажати мову народу, якого тут Бог поставив берегти цю мову і територію. НІХТО -- ні президент, ні зайда, який прибився сюди і був гостинно прийнятий та нагодований.

Давайте відсіч усім, хто зневажає вашу мову, а, отже, і вас.

Не топчіть своє коріння...

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Тамара ЛозоваТамара Лозова
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Як завжди чудово пані Тамаро. Московити завжди були наглі та безцеремонні на нашій землі, вони висміювали та зневажали нашу мову, змушували відмовитися від неї, кажучи, що вона непрестижна та сільська. Добре, що ті часи вже минулися, але тепер ті зросійщені кажуть що їм мова не подобається, а якщо і подобається то вони не зможуть вивчити її і кажуть щоб залишили російську як другу державну. Маємо певне і те пережити, в надії, що наші діти та їх діти вже повністю перейдуть на українську і вона буде домінантною не лише на заході але й на сході України.
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Strogoff Michael
Strogoff Michael
Никогда не было - и вот опять: эти лозовые никак не поймут, что нет такого понятия "своя Богом данная земля". Есть территория, которую государство контролирует, и она никак не связана с языками. Так что, продолжайте биться в бабской истерике, если вам это нужно. Свобода!
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Марковец Люба
Марковец Люба
Respekt+++++
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