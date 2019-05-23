ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ МІЖ "ПРОСИТИ" І "ВИМАГАТИ"

"Поговоріть зі мною по-вкраїнськи, я так давно живу на чужині " - співає Кодлубай Мирон. І коли людина за кордоном просить про це, то сприймається таке прохання нормально. Згадую, як в Афінах пані Надія обіймала мене, коли почула, що я по телефону розмовляю українською. Потім запросила мене до себе в гості і все не могла зі мною наговоритися.

Поїхала вона на заробітки давно, заробила там на квартиру, потім ще на щось для дітей, а тепер уже й не знає, чи повертатися чи ні. В Україні ніби вже й не потрібна нікому - діти виросли, друзі по світу на заробітки розлетілися. А тут в Афінах ніби й потрібна... та не та потрібність, не стовідсоткова... Є у неї коханий грек Костас, та от тільки кохання те пригнічує....бо й дружину свою не полишає, і її любить. Бачила я Костаса - красивий, турботливий, саме привіз їй продукти, запросив її на вихідні на відпочинок разом.

Потім я пояснила Надії, що дружину свою Костас не залишить в такому віці, вже під 60. Але не могла й радити нічого. То її життя, їй вирішувати....

Згадую я про ту пані Надію частенько, фактично кожного разу, коли мушу в Україні вимагати говорити зі мною українською. Я недаремно написала на початку розповіді, що за кордоном мною нормально сприймається прохання поговорити українською. А от чому в Україні я маю просити говорити зі мною українською? Чуєте абсурдність постановки питання - просити в УКРАЇНІ говорити УКРАЇНСЬКОЮ!!! Тому я і не прошу, а ВИМАГАЮ! МАю право! Як громадянка, законослухняна, поважаюча Конституцію, український народ, мову, традиції, історію. А от москвороті не мають права вимагати говорити тут московською, вони можуть тільки попросити!!!

Будь ласка, пам'ятайте про цю РІЗНИЦЮ - просити і вимагати. Ніхто на своїй Богом даній землі не мусить просити говорити з ним мовою, визначеною Богом саме для цієї території і цього народу! Бо ніхто не має права зневажати мову народу, якого тут Бог поставив берегти цю мову і територію. НІХТО -- ні президент, ні зайда, який прибився сюди і був гостинно прийнятий та нагодований.

Давайте відсіч усім, хто зневажає вашу мову, а, отже, і вас.

Не топчіть своє коріння...

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