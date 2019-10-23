"Там привид?!" Американка виявила дивну знахідку в ліжечку сина

Молода мама з Іллінойсу (США) Маріза Елізабет побачила на екрані відеоняні, що в ліжечку її маленького сина є хтось іще. Звідти на жінку дивилося обличчя примарної дитини.

Історією вона поділилася в Facebook. Шокована американка хотіла пробратися в кімнату до малюка з ліхтариком, але не могла поворухнутися від страху (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

"Вночі я була впевнена, що в ліжечку з моїм сином лежала примарна дитина. Я так злякалася, що майже не спала. Навіть намагалася прокрастися туди з ліхтариком", – написала вона.

Американка виявила дивну знахідку в ліжечку сина femalestyle.ru

Однак з'ясувати, що відбувається, мамі вдалося тільки вранці. Коли вона зайшла в кімнату, то замість примари побачила на матраці наклейку з дитячим обличчям. Маріза розповіла, що напередодні її чоловік-недотепа просто забув надіти наматрацник, коли міняв простирадла, пише The Sun.

Пост американки швидко став вірусним, набравши близько 500 тис. лайків і 300 тис. репостів. Деякі посміялися з ситуації, зазначивши, що боягузка-мати пішла в кімнату дитини тільки вранці. Але інші користувачі написали, що це виглядало дійсно моторошно і багато на місці Марізи теж перелякалися б до смерті.

Facebook Maritza Elizabeth

Facebook Maritza Elizabeth

Як писав OBOZREVATEL, в Reddit з'явилося дивне фото користувачки з ніком ScummyMoney, на якому було зображено її відображення в склі. Багатьом коментаторам воно нагадало привид.

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