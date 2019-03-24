"Такої розрухи немає ніде!" У мережі з'явилися фото і відео зів'ялої вотчини Бойко

Журналіст Денис Казанський показав у мережі місто Рубіжне Луганської області, яке є вотчиною кандидата в президенти від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, який побував раніше в Кремлі.

На відео, викладеному в мережі, можна споглядати суцільні руїни. "Місцева промисловість майже повністю знищена і сплюндрована... Від заводів гігантів із колективами у кілька тисяч співробітників залишилися тільки купи битої цегли. І ця розруха – не наслідки бойових дій. Це наслідки "талановитого керівництва "луганських еліт", – прокоментував журналіст. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому він показав розвалений завод "Краситель". До його руйнування, підкреслює Казанський, причетний колишній міністр оборони часів Віктора Януковича Павло Лебедєв (зараз він у РФ).

Скріншот з відео

"Результати діяльності цих чудових фахівців можна бачити в моєму відео. Насолоджуйтеся", – резюмував автор.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Служба безпеки України у межах своєї компетенції в стислі терміни надасть правову оцінку візиту Бойка до Москви.

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