"Такого ніколи не бачив!" Крим шокувала нова катастрофа. Фото

В окупованій росіянами кримській Феодосії забили тривогу через нову катастрофу. Курортне місто завалило сміттям з полігону, який знаходиться неподалік.

"Народ, я, якщо чесно, в шоці від того, що я побачив сьогодні. Величезний сміттєвий полігон в Феодосії це проблема і дуже велика, але з кожним днем ситуація стає просто катастрофічною. Мало того, що він горить і при певному вітрі в місті дихати не можна, так те, що відбувається там останнім часом це за гранню розумного. Сміття летить звідти на всі боки, а зараз на місто. Все навкруги в целофані і смітті!" — повідомив прихильник Росії, блогер Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, винні в ситуації, що склалася місцеві "чиновники".

"Такого я ніколи не бачив як мінімум останні роки! У півтора кілометрах величезний житловий масив, побудували дитячий сад, будують школу. Замість того, щоб пиляти Крим, нешановні кримські чиновники і депутати, ви б су*и, подумали про людей і екологію", — додав він.

Горний заявив, що Феодосію потрібно рятувати терміново.

"Міністерство екології це просто треш, яке млять непогано влаштувалося. Проштовхує знову цементний і зерновий термінал, звалища, легалізацію незаконних будівництв, забудову парків, повна дупа в містах з дорогами і багато іншого — це підсумок вашої п'ятирічної роботи. Вас саджати треба, а не медалі до п'ятиріччя "Кримської весни" роздавати", — обурився Горний.

"Народ, Феодосію треба рятувати, потрібно ввести особливий режим для ліквідації цієї екологічної катастрофи в межах міста. На носі курортний сезон і в місті не чешуться. Коктебель просто знищують, а його типу глава це зразок повного чиновницького неподобства і безвідповідальності. Ну, ось змінили тут в Феодосії главу і що змінилося? Багато вже зараз вкрай розчаровані, немає зворотного зв'язку з людьми, і не зрозуміло чим товариш займається. Погано це", — підсумував він в пості.

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Горного

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Горного

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Горного

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Горного

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Горного

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Гірського

У Феодосії трапилася нова катастрофа FB Олександра Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму сталася нова біда – жителі скаржаться на погане якість води і засолення грунту. Фактично північна частина півострова поступово перетворюється в напівпустелю. Люди залишають будинки, їдуть жити в Росію або на материкову частину України.

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