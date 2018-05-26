"Таким людям я б довіряв": відомий шоумен оцінив президентські амбіції Вакарчука і Зеленського

Досить широка підтримка українцями кандидатур керівника "Кварталу" Володимира Зеленського та лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука пов'язана з розчаруванням людей в політиках.

У цьому впевнений відомий телеведучий Олександр Педан, повідомляє "Радіо Свобода".

"Зеленський і Вакарчук на перших місцях. Люди вже зневірилися в політиках. Вони більше довіряють артистам, тому що Вакарчук і Зеленський якісно роблять свою роботу впродовж останніх 20-30 років. Таким людям, напевне, я теж довіряв би. Вони показали себе як професіонали в одній справі", - сказав він.

При цьому Педан допускає, що Зеленського можуть використовувати.

"Може бути (Зеленського використовують - ред.). Але. Бачите, він (Зеленський – ред.) якось вчасно пішов, як у нас кажуть, зі "стрьомного" каналу "Інтер", коли про нього пішла дурна слава. Мені здається, що у нього є голова на плечах. Керівник він якісний. Але я розумію, що йому доведеться, якщо він вже піде у політику і братиме на себе таку відповідальність, сподіваюся, що він від чогось відмовиться. Тому що просто або лусне, або розірветься", - сказав телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуваннями громадської думки, 55% громадян підтримали б кандидатуру Святослава Вакарчука на виборах президента України. При цьому 15% проголосували б за Володимира Зеленського.