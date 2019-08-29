"Таких хлопців – одиниці": на Донбасі попрощалися з юним командиром "Айдару"

У Сєвєродонецьку Луганської області 28 серпня поховали 25-річного командира взводу батальйону ЗСУ "Айдар" Тихона Курбатова.

Як повідомляє "5 канал", в армії Герой служив із 2013 року. Спочатку він відслужив строкову службу, а коли почалася війна, підписав контракт зі Збройними силами. Спершу хлопець служив у 72-й бригаді, а у 2017 році перевівся у 24-й штурмовий батальйон "Айдар". У загиблого залишилися батьки і сестра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Позиція була: це наша Батьківщина і її треба захищати, хай там як. Каже, це мій обов'язок перед Батьківщиною. Одиниці таких хлопців були. Справді сміливих, чесних, прямих", – розповів друг загиблого Павло Черняхов.

Похорон Тихона Курбатова Facebook Григорія Пригеби

У Сєвєродонецьку попрощалися з юним командиром "Айдару" Facebook Григорія Пригеби

Героя провели в останню путь у рідному Сєвєродонецьку Facebook Григорія Пригеби

Тихон Курбатов Facebook Григорія Пригеби

Зі свого боку його побратим Микола Матвієвський додав, що Тихон весь час обіцяв батькам, що буде берегтися.

"Але, знаєте, що снайпер, це така професія військова: ховається, вичікує довго-довго і в один момент він робить один постріл. А зараз, як трошки перемир'я, мабуть, ми трошки розхолодилися з цим перемир'ям", – сказав захисник України.

Провести в останню путь Тихона Курбатова зібралося безліч рідних, близьких, друзів і просто небайдужих земляків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер у результаті обстрілу поблизу окупованої Горлівки (Донецька область).

25 серпня також загинув морський піхотинець ЗСУ, 20-річний Віталій Собко, ще три воїни ЗСУ (з 24 і 72-ї бригад) отримали поранення.

Відомий український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов повідомив, що терористи "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ у відповідь на втрати у своїх лавах. Він пов'язав інформацію про обстріл із загибеллю Курбатова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!