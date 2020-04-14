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14 квітня • оновлено в 20:07
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

3.7т
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Вот так прямо сейчас выглядит местность, где ещё вчера бушевало пламя.

Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина - люди.

Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры.

Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов.

Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом.

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

С адом покончено: так выглядит местность, где бушевали пожары в Чорнобыльской зоне

Facebook Антона Геращенко

Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял.

Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры.

К сожалению, и это неизбежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные.

Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолёто-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.

Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось или, чтобы очаги возгорания были подавлены в самом зародыше?

В первую очередь, это бережное и рачительное отношение к лесу тех, кто по должности обязан заботиться о нем.

Это использование современных технологий по охране леса – например, беспилотных летательных аппаратов, оборудованных инфракрасными камерами для своевременной фиксации самых небольших возгораний.

Это оборудование крупных лесных массивов видеорегистраторами для контроля въезда/выезда, чтоб потом можно было установить, кто в момент возгорания находился рядом с местом откуда начался пожар.

Это и старая, как мир технология - устройство противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса.

Всем этим в масштабах Украины должно заниматься государственное лесное агентство. А в зоне отчуждения ЧАЭС - Администрация зоны отчуждения.

Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров.

Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнём.

Ещё раз благодарю всех спасателей за самоотверженную работу по ликвидации пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вы - молодцы!

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
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