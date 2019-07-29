"Так смішно, що аж страшно": українців шокувало фото з тренінгу "слуг народу"

У мережі опублікували фото нібито з тренінгу для майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" в Трускавці, на якому їм показують, що позначають кнопки, якими вони назабаром голосуватимуть у Верховній Раді.

Знімок з'явився на сторінці "Баба и кіт" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, майбутнім парламентарям запропонували вгадати, який колір кнопки відповідає якому смайлу. При цьому, деякі користувачі в коментарях припустили, що насправді це звичайний фотошоп і депутатів вчать зовсім іншим речам.

Тренінг "слуг народу" Facebook "Баба и кіт"

Однак більшість же українців повеселив кадр. Знайшлися й ті, кого обурили методи, які, імовірно, використовують на "курсі".

"Як у дитячому садку", "Так смішно, що аж страшно", "Автору респект", "Треба за кошти бюджету такі наклейки на пульти купити", "Я думаю, головна мета – їх там кодують", "А їм більше і не потрібно", "Із з'їзду депутатів зе "А це 3 кольори, їх називають зеленим, жовтим і червоним. Такі ж як на світлофорах. При голосуванні вони аналогічні смайликам у Facebook", "Це жарт чи реальне фото?", "Не хочеться вірити, що наскільки ідіотів набрали", "Яка сором! І хтось же їх вибрав", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутні депутати від президентської партії 28 липня приїхали до Трускавця, де для них заплановано тренінг. З вокзалу їх на автобусах розвезли по готелях. Проживати вони будуть в найдорожчих готелях – "Ріксос" та "Женева".

При цьому стало відомо, що близько 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання.

У мережі показали фото з тренінгу, на яких майбутнім нардепам запропонували оцінити роботу своїх попередників. Серед варіантів відповідей були нецензурні слова.

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