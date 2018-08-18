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"Так не можна!" Ніцой розгнівалася на українців через прапор

11тЧитати новину російською

Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой бурхливо відреагувала на той факт, що в Україні використовують національний прапор різних відтінків, а не встановленої кольорової гами.

Вона підкреслила, що 23 серпня, в День українського прапора, має намір продемонструвати своїм прикладом, яким повинен бути еталонний символ держави. Роздумами з цього приводу письменниця поділилася на особистій сторінці у Facebook.

"Прийшов час гостро ставити питання. Руба. У нас у магазинах продаються прапорці з різною кольоровою гамою і на всі ці прапорці продавці кажуть, що вони українські. Жовто-блакитний, жовто-синій (синій світлий), жовто-синій (синій темний), жовто-синій (синій із фіолетовим відливом). Люди! Так не можна! Синій колір (як і жовтий) повинен бути одного відтінку, тому що це вже буде не наш прапор", - обурюється Ніцой.

Для прикладу вона навела ставлення американців до державного прапора США. Письменниця підкреслила, що він уніфікований у всіх установах, тому ніхто в світі не зможе знайти його в іншому вигляді, крім поєднання червоних і білих смуг.

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"Ви не побачите ніде рожево-бордово-малинового якогось прапора Штатів. Куди б ви не пішли, він всюди буде однаковий. Те саме має бути і з українським прапором. Припиніть тулити всі сині кольори на наш український прапор, "яка різниця, який синій". Тому що у нас на прапорі не синій темний, наче гроза, не синій похмурий, наче вечір насувається, не блакитний, ніби вилиняв. На нашому прапорі синя смужка - насичена блакитна, як небо в сонячну днину. В сонячну, а не похмуру. У нас веселий прапор. Не траурний", - наголосила Ніцой.

Крім того, вона додала, що у використовуваного на прапорі блакитного кольору навіть є затверджений стандарт, який має назву і номер, - Pantone Coated 2935 C.

"Українці, будемо відповідальні в таких деталях. Адже використання іншого кольору, не за стандартом, це неповага до прапора, і до України теж. Це знову з опери "какая разніца". Ви ж розумієте, неважливих деталей у важливій справі не буває", - підсумувала письменниця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой обурилася через те, що під час роботи в дитячому таборі у Карпатах більшість з її підопічних не знали, хто такий Степан Бандера. Зокрема, на відповідне запитання про лідера ОУН діти відповіли: "Бандера - це той, хто грає на Бандері".

Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Дайте этой недотраханной, мужика. Пусть делом займется!
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
а вобще этот нисцой написол хоть что нибудь..ну окромя пасквилей,лабуды и истерики ..дешевой..
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Го Валентин
Го Валентин
Не часто погоджуюсь з пані Ніцой, але тут вона права на сто відсотків.
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