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10 березня • оновлено в 21:23
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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Так кто и кого кормил в СССР?

3.1т
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Регулярно встречаю в интернете статьи, в которых озвучивается достаточно парадоксальная мысль — якобы в СССР его главная республика РСФСР "всех "кормила", но при этом якобы больше всего проиграла от распада СССР. Казалось бы — ну, отделились "нахлебники", так только радоваться нужно! Но нет — почему-то именно в современной России можно заметить наиболее сильную тоску по СССР.

Что самое интересное — и россияне, и белорусы, и таджики в СССР были одинаково бедными — так как не видели реальных средств, которые зарабатывали на своих работах — огромную часть их доходов попросту "экспроприировало" советское государство, рассказывая при этом сказки о какой-то "свободе". Хотя на самом деле эксплуатация человека человеком была в СССР не в пример выше, чем в царские времена, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Вспомнить даже чисто бытовые вещи — прямо в Минске было несколько заводов, которые производили бытовую технику (телевизоры, стиральные машины, холодильники), но вот парадокс — в местных магазинах всё это было невероятным дефицитом? Почему? Попросту потому, что всё уезжало в Москву. А знаменитая рогачёвская сгущёнка появилась на беларуских прилавках только после 1986 года — когда в РСФСР испугались Чернобыля и перестали её выгребать.

В общем, в сегодняшнем посте мы посчитаем, кто и кого кормил в СССР.

Сколько на самом деле зарабатывал советский человек.

Снимок экрана 2018-05-28 в 13.27.07.png

Для того, чтобы разобраться в вопросе, кто и кого содержал в СССР, для начала нужно взглянуть на то, как в стране распределялось общее благо, сформированное всеми трудящимися жителями. Фанаты совка обычно любят рассказывать про какой-то "общий котёл", в который все кладут, а потом мама-сорока оттуда всем раздаёт поровну.

Что ж, давайте посмотрим, что за "общий котёл" это был. Согласно докладу ООН, союзные республики в 1990-м году имели следующий ВВП:

В современной экономической системе годовой ВВП на душу населения, разделенный на 12 месяцев показывает примерную среднюю зарплату в стране (ради интереса, можете проверить это в "Википедии", работает со всеми странами с погрешностью не более 20%), и это логично — сколько человек произвёл продукта, столько и получил в виде дохода. Но в СССР всё было совсем иначе. Скажем, согласно таблице, средний белорус в 1990-м году должен был иметь зарплату в $1300, что по "официальному советскому курсу доллара" должно было составлять 2166 рублей в месяц, а по неофициальному — ещё больше.

Однако средняя зарплата в СССР (в том числе и в БССР) не превышала сумму в 140-150 рублей. А где остальное? Фактически, все остальные заработанные деньги у человека отбирало государство. Уже одно только это ставит крест на фантазиях о том, что в СССР кто-то кого-то "кормил" — это простые рабочие и крестьяне за свои кровно заработанные деньги содержали непомерный госаппарат, который этими деньгами сорил направо и налево.

Бюджеты союзных республик.

Далее в своих рассуждениях фанаты СССР, которые силятся доказать, что РСФСР якобы "всех кормила", показывают на разницу в ВВП РСФСР (17,5 тысяч долларов на душу в 1990 году) и например Таджикистана (5,5 тысяч долларов на душу). Якобы раз в РСФСР доходы были выше — то это значит, что эта республика кормила остальные.

Однако это тоже неверные рассуждения. ВВП Таджикской СССР на душу населения означает, что средняя зарплата там в 1990-м году должна была быть около $458 в месяц — однако таджики получали в среднем всё те же 140-150 советских рублей. Фактически это означает лишь то, что советская бюрократия точно так же обирала таджиков, как обирала россиян и белорусов, просто имела с них денег несколько меньше. Ещё раз, для непонятливых — в 1990-м году каждый средний таджик зарабатывал для СССР своим трудом $5500 в год, а на руки получал какие-то копейки.

Где деньги, Зин?

Вы спросите — а куда же девалось остальное? Заработанные деньги шли на содержание огромного числа дармоедов, которые расплодились при советской власти в великом множестве — рядом с относительно успешными заводами в стране сотнями и тысячами работало множество убыточных, дотационных и попросту ненужных предприятий, работники которых работали по принципу, описанному у Венчеки Ерофеева в бессмертной поэме "Москва-Петушки" — "Мы им два раза в месяц соцобязательство — они нам раз в месяц зарплату". "Работа" бригады при этом заключалась в том, что рабочие то откапывали, то закапывали в землю один и тот же кабель, получая за это зарплату и беспросветно бухая.

Кроме этого, невероятное количество денег без спроса народа тратилось на всевозможные военные авантюры, вроде войны в Афганистане, а также на поддержку всяких бандитов в заморских Брухтаниях — стоило в какой-нибудь восточной, латиноамериканской или африканской стране объявится крупной банде, которая начинала воевать с прозападным правительством — как в СССР эту банду тут же объявляли "борцами за свободу", после чего начинали контейнерами слать им оружие и материальную помощь.

То, как функционировало "перераспределение средств" в СССР, можно хорошо представить на бытовом примере. Представьте подъезд, в котором есть 10 квартир. Из всего подъезда реально работаете только вы и ваш сосед — зарабатывая в месяц по $1500. В подъезде есть управдом по фамилии Швондер, который забирает у вас заработанные деньги, выдавая на руки лишь по $100 в месяц. Остальные $1400 тратятся на поддержку Васи-алкоголика из первой квартиры, такого же алкоголика Пети из третьей, часть денег разворовывается, а $400 тратятся ежемесячно на поддержку и покупку горячительного раззалупившимся буянам-алкашам из соседнего подъезда, что борются за право писять у лифта и воровать лампочки.

Кстати, стены в вашем подъезде всегда облуплены, а на вопросы о ремонте управдом многозначительно поднимает палец к небу и начинает петь нашид о международной положении.

Ветчина для диктатуры пролетариата.

В общем, как видите, никакой "кормёжки" одних республик другими в СССР не было — советские граждане по всему СССР одинаково недополучали за свою работу — варьировался лишь размер средств, которые советская бюрократия у них отбирала. Но в теме про то, кто и кого комрил в СССР, есть ещё один любопытный аспект — а кто, собственно, в СССР производил продукты и кого ими кормил?

Львиная доля всей мясо/молочной продукции в СССР произвоилась в Прибалтике, Беларуси и Украине — в этих странах ещё до 1917 года (а в некоторых частях этих стран — и до 1939-го) существовали отличные частные местные производства, которые делали отличные колбасы, сыры, творог и другие продукты. После переворота 1917 года большевики попросту отобрали эти предприятия у законных владельцев и начали что-то там делать — так произошло, к примеру, со многими белорусскими пивоварнями, мясокомбинатами и масло-сыр-заводами.

И вот что самое интересное — местное население республик в советское время практически не видело продукции местных мясокомбинатов и других продуктовых заводов. О том, что есть такой продукт, как ветчина и балык, я узнал только в 1991-1992 году, хотя и во времена СССР местные белорусские предприятия всё это производили — но отправляли неизвестно куда. Буквально в 100 километрах от Минска мог работать мясокомбинат — а в городе в мясных отделах были пустые полки. Куда уходили все эти продукты — мне неизвестно до сих пор, так как судя по фото — точно такие же пустые полки были и в других частях СССР. Видимо, вся продукция шла на "спецпайки" для номенклатуры...

Вот и получается, что вся страна работала на советскую номенклатуру — кормя их, обувая и одевая, да ещё и спонсируя их политические авантюры.

Иллюстрации: Анджела Джерих.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кто и кого кормил в СССР?

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СРСР
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Петров Сергей
Петров Сергей
Украина (ВВП) 1990 -12 тыс $, 2019 -3 тыс $. И да Мирович, наше досягнення - це чесна европейска зарплатня 3000/12=250$.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман - это все один и тот же п\и\д\а\р\а\с. Донецк, Украина.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с. Игнорируйте єту п\а\д\л\у. Не давайте єтой с\у\к\е зарабатівать. Донецк, Украина.
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